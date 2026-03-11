Тысячи российских туристов застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке

Около 10 тысяч российских туристов с обратными авиабилетами с пересадками в странах Ближнего Востока застряли в Таиланде, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Россияне поменяли Ближний Восток на Таиланд, Китай и Египет

Это как организованные группы, так и самостоятельные путешественники. По информации туроператоров, у многих компаний количество задержавшихся клиентов небольшое - от нескольких десятков до 100-150 человек. Это число постепенно сокращается по мере вылета домой.

Туроператоры помогают туристам продлевать проживание и искать новые варианты перелетов, например через КНР или Узбекистан. В некоторых случаях людей заселяют в отелях рядом с аэропортами до вылета.

Из-за конфликтов на Ближнем Востоке выбор зарубежных морских направлений этим летом может сократиться. В качестве альтернативы для части россиян рассматриваются страны Азии, однако полностью заменить традиционные курорты они не смогут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

