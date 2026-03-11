Трамп призвал Иран убрать мины из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран немедленно убрать мины из Ормузского пролива, в случае, если они там действительно размещены.

СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов

При этом, по его словам, американские власти такой информацией не располагают. Однако если мины есть, то, как указал глава Белого дома, военные последствия для Тегерана «будут на уровне, которого никогда прежде не было».

Ранее стало известно, что минирование Ормузского пролива нанесет ущерб Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

