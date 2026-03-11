Посол Джалали: Иран смог нанести повреждения авианосцу США Abraham Lincoln
11 марта 202602:01
Иран смог нанести повреждения американскому атомному авианосцу Abraham Lincoln, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали.
По его словам, Тегеран считает это посланием, которое получил Вашингтон. Дипломат отметил, что Воска Израиля и США уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана.
Ранее стало известно, что США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
