Посол Джалали: Иран смог нанести повреждения авианосцу США Abraham Lincoln

Иран смог нанести повреждения американскому атомному авианосцу Abraham Lincoln, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранского посла в Москве Казема Джалали.

СМИ: Авианосец Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара

По его словам, Тегеран считает это посланием, которое получил Вашингтон. Дипломат отметил, что Воска Израиля и США уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана.

Ранее стало известно, что США отправят в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

