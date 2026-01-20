В некоторых российских кинотеатрах представил некачественную копию «Аватара 3», сообщило издание «Коммерсант». В России картину представили с 15 января в рамках предсеансового обслуживания. По данным СМИ, на большом экране можно увидеть не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, улучшенную нейросетями. Это снизило качество звука и картинки. При этом ситуация сложилась, поскольку компания, которая обычно поставляла копии высокого качества, в этот раз с релизом не работала из своих соображений. Воронков объяснил разговоры о качестве копии фильма техническими нюансами.

«Объяснение очень банальное – у нас очень много диванных экспертов, которые приходят посмотреть этот фильм в кинозалы премиум формата. Официально в мире он вышел в стандартном широкоформатном формате. Это картинка Scope, когда экран очень широкий, и на квадратных экранах типа IMAX и экранах Flat сверху и снизу остаются зоны без изображения. Это стандартная история для формата Scope. Многие ждали фильм в премиальном формате, но в таком формате в силу понятных причин в России он не вышел. Копии IMAX фильма в России нет. Соответственно, когда зритель приходит на экраны премиального формата, и видит широкоформатное изображение, начинает делать выводы, что, наверное, что-то не то. В этом ничего такого нет, просто в этот раз третий «Аватар» вышел в основном в мире в широкоформатном изображении. Именно этот формат картинки и попал в Россию», - заявил он.