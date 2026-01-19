Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Disney

Самым кассовым анимационным фильмом за всю историю студии Disney стал «Зверополис 2». Об этом сообщает журнал Variety.

Уточняется, что сборы мультфильма «Зверополис 2» составили 1,46 млрд долларов. Это больше, чем у потерявшего первое место проекта «Холодное сердце 2», заработавшего 1,45 млрд долларов.

По данным издания, основную часть рекордной суммы составил зарубежный прокат. Если в США «Зверополис 2» собрал 333 млн долларов, то за пределами страны - 1,13 млрд долларов, из которых более полумиллиарда долларов пришлось на Китай.

Ранее фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» за период с 1 по 12 января 2026 года заработал около пяти млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
ТЕГИ:DisneyДеньгиКинопрокатМультфильм

