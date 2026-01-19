Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Disney

Уточняется, что сборы мультфильма «Зверополис 2» составили 1,46 млрд долларов. Это больше, чем у потерявшего первое место проекта «Холодное сердце 2», заработавшего 1,45 млрд долларов.

По данным издания, основную часть рекордной суммы составил зарубежный прокат. Если в США «Зверополис 2» собрал 333 млн долларов, то за пределами страны - 1,13 млрд долларов, из которых более полумиллиарда долларов пришлось на Китай.

Ранее фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» за период с 1 по 12 января 2026 года заработал около пяти млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

