Майские праздники 2025 года в итоге оправдали ожидания кинотеатров, отмечают эксперты, опрошенные НСН. С 1 по 11 мая у россиян было восемь выходных дней, в 2024 году всего на день меньше, однако сборы выросли существенно. Об этом в разговоре с НСН рассказал глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Если смотреть на майские праздники, сборы оказались лучше, чем в прошлом году почти на 50%. В 2024 году на майские праздники пришли достаточно слабые фильмы и уже дорабатывал "Сто лет вперед". В этом году "Кракен" с хорошим сарафанным радио и "В списках не значился", который вышел 1 мая, - достаточно сильные фильмы, поэтому результаты логичны. Посещаемость относительно прошлого года лучше примерно на 30%», - заметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, больше всего кинотеатрам помог именно репертуар, а дождливая и холодная погода в центральной части России лишь укрепила позиции. При этом результаты первых майских праздников не вызывали восторгов.