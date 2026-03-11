В НАПФ рассказали, как накопить миллион к пенсии

По его словам, недопустимы быстрые решения и азартные игры с рискованными инструментами. Оптимальное решение — использование продуктов негосударственных пенсионных фондов, чья деятельность строго регулируется Центробанком РФ. Среди универсальных решений - участие в программе долгосрочных сбережений.

Женщине в возрасте 40 лет со средним доходом около 100 тыс. рублей в месяц нужно откладывать ежемесячно по 1 700 рублей, чтобы получить 1 млн рублей на счёте к 55 годам. Кроме того, в создание будущего капитала можно вовлечь работодателя: компания может направлять до 12% фонда оплаты труда на софинансирование взносов сотрудников в ПДС.

Необязательно откладывать большие деньги, чтобы обеспечить себе достойную прибавку к пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

