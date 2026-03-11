СМИ: Тегеран выдвинул условия для переговоров с США
Тегеран выдвинул условия для продолжения переговорного процесса с Вашингтоном, сообщает Al Mayadeen.
По данным телеканала, Иран до сих пор отвергает все посреднические усилия по прекращению огня, поскольку выдвигает условия и требует реальных гарантий. Среди условий - гарантии отказа от атак, выплата компенсаций и возможность реализовывать ядерный топливный цикл.
Сейед Моджтаба Хаменеи на посту верховного лидера исламской республики скорее будет заинтересован в военном ответе США и Израилю, чем в переговорах, заявила в беседе с НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Горячие новости
- ЕС предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Венгрии
- СМИ: Тегеран выдвинул условия для переговоров с США
- В НАПФ рассказали, как накопить миллион к пенсии
- Тысячи российских туристов застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Госдума рассмотрит поправки против завышения тарифов на ЖКХ
- СМИ: Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из РФ
- СМИ: Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине
- Посол Джалали: Иран смог нанести повреждения авианосцу США Abraham Lincoln
- СМИ: Серия взрывов прогремела над Анапой
- СМИ: США могут победить Иран, взяв остров Харк