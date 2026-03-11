СМИ: Тегеран выдвинул условия для переговоров с США

Тегеран выдвинул условия для продолжения переговорного процесса с Вашингтоном, сообщает Al Mayadeen.

От нового верховного лидера Ирана ждут «войны до последнего»

По данным телеканала, Иран до сих пор отвергает все посреднические усилия по прекращению огня, поскольку выдвигает условия и требует реальных гарантий. Среди условий - гарантии отказа от атак, выплата компенсаций и возможность реализовывать ядерный топливный цикл.

Сейед Моджтаба Хаменеи на посту верховного лидера исламской республики скорее будет заинтересован в военном ответе США и Израилю, чем в переговорах, заявила в беседе с НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

