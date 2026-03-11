СМИ: Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из РФ

В Индии крупнейший банк страны State Bank of India отказался проводить платежи за поставки нефти из России, сообщает Bloomberg.

СМИ: США намерены ослабить санкции против российской нефти

Агентство ссылается на источники, по словам которых, руководство финансового учреждения не уверено, как долго будет действовать послабление санкций со стороны США, поэтому решило не принимать участие в подобных операциях. В банке считают, что расчеты за российское сырье могут создать дополнительные риски и негативно повлиять на международную репутацию организации.

Также опасения вызывают возможные последствия для кредитного портфеля SBI на внешних рынках, в первую очередь в США, на которые приходится 26% международных займов банка. При этом некоторые другие индийские банки допускают возможность финансирования сделок по российской нефти при условии, что они не нарушают существующие ограничения.

Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияНефтьИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры