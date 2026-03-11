Песков: РФ не получала предложений об организации встречи Путина и Трампа
11 марта 202605:34
Москва не получала предложений о проведении новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет», — сказал пресс-секретарь главы государства. Кроме того, когда его спросили о рассмотрении Будапешта в качестве места для проведения саммита, Песков указал, что речи о встрече пока не идет.
Ранее Путин обсудил с Трампом Иран и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
