СМИ: Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен предстоящими проблемами с поставками оружия Киеву из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Der Spiegel.
На Украине началась паника из-за высокого спроса на вооружение в странах Ближнего Востока. При том, что Вашингтон давно прекратил поставки оружия на Украину, американский президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у США, а затем поставлять их Киеву. Однако сейчас США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot.
Ранее в Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
