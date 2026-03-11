СМИ: Высокий спрос на вооружение на Ближнем Востоке вызвал панику на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен предстоящими проблемами с поставками оружия Киеву из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Der Spiegel.

Зеленский рассказал о предложенной США «сделке по дронам»

На Украине началась паника из-за высокого спроса на вооружение в странах Ближнего Востока. При том, что Вашингтон давно прекратил поставки оружия на Украину, американский президент Дональд Трамп позволил европейцам закупать значительные объемы техники у США, а затем поставлять их Киеву. Однако сейчас США необходимо пополнить собственные запасы систем Patriot.

Ранее в Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАУкраина

