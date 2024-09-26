От «Вампиров» до «Брата»: Режиссер сериала «Последний богатырь» о звездах и саундтреках
Антон Маслов рассказал в эфире НСН, что три года бегал за Виктором Сухоруковым, назвал Минаеву лейтмотивом истории любви и раскрыл «вампирский» секрет «Агаты Кристи».
Музыка: «Шоколадка» и «Агата Кристи»
Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов в интервью НСН рассказал о тонкостях работы со звездными и молодыми актерами и хитах в саундтреках его картин. Премьера сериала состоится 27 сентября, при этом Маслов уже успел получить за него приз на недавнем фестивале «Новый сезон».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
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В из числе московский концерт группы «Калинов мост», приуроченный к 60-летию ее лидера Дмитрия Ревякина, выступления в двух столицах группы «7Б», а также питерские концерты «Мельницы», «Beautiful Boys», «Distemperа» и «Психеи»
Вячеслав Бутусов порадует в выходные фанатов в Иркутске и Якутске, «Чиж» с компанией дадут концерты в Великом Новгороде и Пскове. «Танцы минус» зажгут Волгоград и Саратов, «Ария» - Сургут и Тюмень, а «КняZz» выступит во Владивостоке и Хабаровске.
Ну а Антон Маслов рассказал о саундтреке к сериалу «Последний богатырь», в числе участников которого оказались Николай Носков, Ёлка, «Заточка» и Минаева, чью песню «Шоколадка» эксперты НСН называли одним из главных хитов лета.
«Режиссер, конечно, всегда участвует в подборе музыки, но у нас есть замечательный композитор Иван Канаев. Он всегда предлагает нам на выбор какие-то истории, которые чувствует, и в этот раз получился действительно потрясающий микс. У каждого героя своя отдельная музыкальная линия. Линия нашей современной истории Дениса и Софьи, истории любви подростков сделана «под Минаеву». Минаева является лейтмотивом, да и вообще она одна из самых крутых молодых исполнительниц. Нам очень повезло, что она с нами, причем это произошло еще до «Шоколадки», мы договорились, когда это еще не было мейнстримом. Я слушаю Минаеву, слушаю Носкова, слушаю Ёлку, при этом я до сих пор чувствую себя ребенком, потому что когда у тебя в кино или сериале играют те, кого ты слушал, когда ты был еще школьником, и говорил: вот это крутой трек… Это всегда какая-то сказка просто», - признался Маслов.
Он также объяснил, как в саундтрек к сериалу «Вампиры средней полосы» попала «Агата Кристи».
«Перед каждым своим проектом я всегда заранее слушаю довольно большое количество разных треков, потому что это важно для режиссера, - уметь работать с разными жанрами, а не оставаться в одной стилистике. В «Вампирах средней полосы» у нас была «Агата Кристи», и это было потрясающе! Когда я приехал в Смоленск и начал слушать те треки, которые сам слушал очень много, - я тоже воспитан на русском роке, это и «Кино», и «Би-2», и «Сплины», и другие талантливые команды, - я послушал трек «Агаты Кристи» и понял, что просто не существует другого трека», - рассказал режиссер.
Театр: От Бутусова до Нарнии
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, проект Константина Богомолова «Голоса страны» на площадке Сцена «Мельников», спектакль «Блогерша» с Татьяной Васильевой (ЦДКЖ), а также «Хроники Нарнии» с Олесей Судзиловской (Дворец на Яузе).
Театралы Петербурга идут на «Любовь по Маркесу», в Нижнем Новгороде выбрали «Маленького принца», а в Челябинске – симфонический спектакль «Проклятый старый шут» с каверами на хиты группы Горшка.
Ну а Антон Маслов рекомендовал НСН сразу несколько спектаклей.
«Я считаю, что режиссеру очень важно ходить в театр. У нас в семье даже есть такое правило: мы устраиваем месяц театра, иногда ходим в театр по пять или даже по шесть раз в неделю. Когда мы готовим кино, то ищем там артистов, насматриваем истории, смотрим, как это сделано. И вообще я очень люблю театр, мне кажется, что это суперчестный жанр. В прошлом году мы смотрели потрясающий спектакль «Сирано де Бержерак» в МХТ имени Чехова. Мы были на премьере, и это было очень мощно, молодо, ярко, сложно. Там играет Чурсин главную роль, это огромный аттракцион с классными подтекстами. Еще один отличный спектакль - это «Чагин» в «Современнике». А еще, если вы поедете в Питер, то мы очень любим мастерскую Козлова. Мы были на «Записках молодого врача» и на очень долгом и длинном спектакле «Тихий Дон», который идет восемь часов, но, это того стоит, очень классный эксперимент, - всем советую. Ну и, конечно, весь Бутусов, потому что Бутусов - король финала. Не знаю, идет ли еще в «Сатириконе» «Король Лир», но это очень мощно», - посоветовал режиссер.
Кино: «Бегал за Сухоруковым три года»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных новинок комедия «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым, военная драма «9 секунд» с Дмитрием Певцовым и криминальная драма «Мужское слово» с Павлом Прилучным.
Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет 27 сентября. Антон Маслов назвал «сказочным и фантастическим» звездный каст картины, в которой снялись Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд и Виктор Хориняк.
«Самое сказочное и фантастическое - не просто выбрать артистов и не только их утвердить, а всех их собрать. За некоторыми артистами я бегал по три года. К примеру, за Виктором Ивановичем Сухоруковым. Я ему отправлял под каждый свой проект какой-то свой сценарий, а Виктор Иванович все время мне не отвечал. И здесь у нас появилась история «вождя народа Чудей». Это история всего лишь на серию, но очень яркая, очень интересная, и я понимал, что кроме Сухорукова вообще нет вариантов, но опять так получалось, что он не отвечал, не могли мы до него достучаться. А мой оператор там, Сергей Валентинович Астахов, это супербольшой оператор, гений, он снимал «Брата», «Брата 2», «Метро», «Сердце Пармы», он успел наделать хитов, а с Сухоруковым работал еще на «Брате», и сказал: «А давай я ему позвоню», - рассказал режиссер.
Маслов также объяснил, чем отличается сериал от фильма «Финист. Первый богатырь», который выйдет 1 января.
«У нас играют одинаковые герои, но весь прикол в том, что они играют свои разные временные периоды. Юля Пересильд, которая играет одну из главных ролей в «Финисте. Первом богатыре», там играет себя со своим другим внутренним конфликтом, желанием молодости, а у нас она играет себя сильно позже. То есть «Последний Богатырь. Наследие» — это история после «Последних Богатырей», а «Первый Богатырь. Финист» — история до франшизы. Пересечения только в героях, но это абсолютно разные истории, и это замечательно», – уверен собеседник НСН
Он также рассказал, что Виктор Хориняк и другие звезды помогали молодым актрисам Арине Рожковой и Эвелине Мазуриной, сыгравшим дочерей Ильи Муромца. Кроме того во время съемок для раскрепощения проводился «богатырский стендап».
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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