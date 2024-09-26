От «Вампиров» до «Брата»: Режиссер сериала «Последний богатырь» о звездах и саундтреках

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Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов в интервью НСН рассказал о тонкостях работы со звездными и молодыми актерами и хитах в саундтреках его картин. Премьера сериала состоится 27 сентября, при этом Маслов уже успел получить за него приз на недавнем фестивале «Новый сезон».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

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В из числе московский концерт группы «Калинов мост», приуроченный к 60-летию ее лидера Дмитрия Ревякина, выступления в двух столицах группы «7Б», а также питерские концерты «Мельницы», «Beautiful Boys», «Distemperа» и «Психеи»

Вячеслав Бутусов порадует в выходные фанатов в Иркутске и Якутске, «Чиж» с компанией дадут концерты в Великом Новгороде и Пскове. «Танцы минус» зажгут Волгоград и Саратов, «Ария» - Сургут и Тюмень, а «КняZz» выступит во Владивостоке и Хабаровске.

Ну а Антон Маслов рассказал о саундтреке к сериалу «Последний богатырь», в числе участников которого оказались Николай Носков, Ёлка, «Заточка» и Минаева, чью песню «Шоколадка» эксперты НСН называли одним из главных хитов лета.

«Режиссер, конечно, всегда участвует в подборе музыки, но у нас есть замечательный композитор Иван Канаев. Он всегда предлагает нам на выбор какие-то истории, которые чувствует, и в этот раз получился действительно потрясающий микс. У каждого героя своя отдельная музыкальная линия. Линия нашей современной истории Дениса и Софьи, истории любви подростков сделана «под Минаеву». Минаева является лейтмотивом, да и вообще она одна из самых крутых молодых исполнительниц. Нам очень повезло, что она с нами, причем это произошло еще до «Шоколадки», мы договорились, когда это еще не было мейнстримом. Я слушаю Минаеву, слушаю Носкова, слушаю Ёлку, при этом я до сих пор чувствую себя ребенком, потому что когда у тебя в кино или сериале играют те, кого ты слушал, когда ты был еще школьником, и говорил: вот это крутой трек… Это всегда какая-то сказка просто», - признался Маслов.

Он также объяснил, как в саундтрек к сериалу «Вампиры средней полосы» попала «Агата Кристи».

«Перед каждым своим проектом я всегда заранее слушаю довольно большое количество разных треков, потому что это важно для режиссера, - уметь работать с разными жанрами, а не оставаться в одной стилистике. В «Вампирах средней полосы» у нас была «Агата Кристи», и это было потрясающе! Когда я приехал в Смоленск и начал слушать те треки, которые сам слушал очень много, - я тоже воспитан на русском роке, это и «Кино», и «Би-2», и «Сплины», и другие талантливые команды, - я послушал трек «Агаты Кристи» и понял, что просто не существует другого трека», - рассказал режиссер.

