«Сыграю себя молодого»: Киркоров анонсировал съемки фильма о себе в 2025 году

Народный артист России Филипп Киркоров заявил НСН, что работа над фильмом о нем начнется в 2025 году, артист намерен сыграть в картине сам себя.

Вместе с тем 2024 год завершится премьерами двух фильмов, к созданию которых Киркоров приложил руку.