Егор Крид получил травму во время съемок фильма

21 сентября артист уже делился видео, на котором его везут в инвалидном кресле. При этом звезда рассказала, что ему пришлось обратиться к медикам из-за травмы ноги.

По словам Крида, сейчас он участвует в съемках фильма, в котором присутствует много опасных сцен, однако он травмировал ногу после съемок, сильно ударившись на выходе из трейлера. Тогда артисту диагностировали ушиб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Никита Кологривый получил травму спины на съемках сериала «Комбинация».