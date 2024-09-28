Егор Крид получил травму во время съемок фильма

Российский певец Егор Крид получил травму шеи на съемках фильма. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

Отмечается, что врач диагностировал у рэпера частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

«Второй раз за неделю в травмпункте — это сильно», - написал Крид.

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21 сентября артист уже делился видео, на котором его везут в инвалидном кресле. При этом звезда рассказала, что ему пришлось обратиться к медикам из-за травмы ноги.

По словам Крида, сейчас он участвует в съемках фильма, в котором присутствует много опасных сцен, однако он травмировал ногу после съемок, сильно ударившись на выходе из трейлера. Тогда артисту диагностировали ушиб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер Никита Кологривый получил травму спины на съемках сериала «Комбинация».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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