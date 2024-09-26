«Это преступление!»: Звезда фильма «Москва слезам не верит» разнесла ремейк

Российская и советская актриса Раиса Рязанова назвала неудачной идеей снять ремейк фильма «Москва слезам не верит», получившего премию «Оскар», сообщает NEWS.ru.

Она исполнила в ленте Владимира Меньшова роль Антонины.

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Рязанова также обвинила создателей новой картины в преступлении против зрителей.

«Много чего пересняли, даже до фильма „Ирония судьбы, или С легким паром!“ добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет» — заявила актриса.

Ранее стало известно, что Жора Крыжовников превратит в сериал фильм «Москва слезам не верит», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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