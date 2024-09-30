Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России

Пакистанский мультфильм «Стеклодув» (The Glassworker) появится в российском прокате в 2025 году, сообщила пресс-служба кинокомпании «Русский Репортаж».

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Картина представит историю о юном Винсенте и его отце Томасе, которые держат лучшую в стране стеклодувную мастерскую. Привычный уклад их семейной жизни меняет война и приезд в город командующего полковника с дочерью Элис, которая является юной талантливой скрипачкой.

Режиссером проекта выступает Усман Риаз. Студия начала работу над «Стеклодувом» в 2016 году с поиска финансирования и вдохновения для создания мультфильма. В основе его визуального стиля самобытная архитектура города Карачи и работы других анимационных студий, включая мультфильмы Хаяо Миядзаки.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку. Новый проект останется таким же уютным по духу, как классические мультфильмы о Чебурашке, при этом сюжеты будущего сериала не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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