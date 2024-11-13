«Усталость от сказок»: Почему «Огниво» не догонит сборы «По щучьему велению»

«Такие цифры вполне соответствуют ожиданиям, от фильма ждали от миллиарда до полутора. Он идет в этих цифрах, впереди еще каникулы по системе «5+1». Неделя активного кинохождения у картины еще есть. Я думаю, что вилка у нас сейчас 1,3-1,5 миллиарда», - отметил он.

Другая картина Войтинского «По щучьему велению», которая вышла год назад, собрала в прокате почти 2,5 миллиарда рублей. Исаев объяснил, почему новая сказка собрала меньше.

«Фильм «По щучьему велению» все-таки ярче, поинтереснее. Там народный герой Никита Кологривый, который популярен среди молодежи. «Огниво» намного проще, более спокойный и менее яркий фильм с точки зрения драматургии и визуального ряда. Надо еще понимать, что каждая следующая сказка будет собирать меньше предыдущей, даже если она хорошая и сильная. Если, конечно, это не будет прорывом с точки зрения актерского состава, режиссуры, декораций, эффектов. Народ будет постепенно уставать от сказок, все естественно и органично», - заключил собеседник НСН.

Войтинский ранее рассказывал НСН, что его фильм сильно отличается от одноименной сказки Андерсена.

