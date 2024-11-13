«Усталость от сказок»: Почему «Огниво» не догонит сборы «По щучьему велению»
Роман Исаев заявил НСН, что новая сказка «Огниво» соберет в прокате максимум 1,3-1,5 миллиарда рублей.
Сказка «Огниво» соберет в прокате максимум 1,3-1,5 миллиарда рублей и не догонит фильм «По щучьему велению», заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН. По его словам, новая работа Александра Войтинского получилась более спокойной с точки зрения драматургии, а зрители устали от сказок.
Сборы фэнтези Александра Войтинского «Огниво» на сегодняшний день составили чуть больше одного миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Число фильмов, заработавших в российском прокате в 2024 году больше миллиарда рублей, достигло восьми. Исаев назвал сборы ожидаемыми.
«Такие цифры вполне соответствуют ожиданиям, от фильма ждали от миллиарда до полутора. Он идет в этих цифрах, впереди еще каникулы по системе «5+1». Неделя активного кинохождения у картины еще есть. Я думаю, что вилка у нас сейчас 1,3-1,5 миллиарда», - отметил он.
Другая картина Войтинского «По щучьему велению», которая вышла год назад, собрала в прокате почти 2,5 миллиарда рублей. Исаев объяснил, почему новая сказка собрала меньше.
«Фильм «По щучьему велению» все-таки ярче, поинтереснее. Там народный герой Никита Кологривый, который популярен среди молодежи. «Огниво» намного проще, более спокойный и менее яркий фильм с точки зрения драматургии и визуального ряда. Надо еще понимать, что каждая следующая сказка будет собирать меньше предыдущей, даже если она хорошая и сильная. Если, конечно, это не будет прорывом с точки зрения актерского состава, режиссуры, декораций, эффектов. Народ будет постепенно уставать от сказок, все естественно и органично», - заключил собеседник НСН.
Войтинский ранее рассказывал НСН, что его фильм сильно отличается от одноименной сказки Андерсена.
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