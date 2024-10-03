По мультсериалу «Ох уж эти детки!» снимут фильм
По мультсериалу «Ох уж эти детки!» снимут фильм, пишет Deadline со ссылкой на источники.
По данным СМИ, в фильме совместят живые съемки и компьютерную графику. Режиссером выступит Джейсон Мур, сценаристами - Майки Дей и Стритер Сейделл.
Мультсериал «Ох уж эти детки!» дебютировал на экранах в 1991 году и стал одним из самых популярных мультсериалов Nickelodeon. После трех сезонов мультсериал перезапустили в 1996 году. Существовал он до 2000-х годов. Также были представлены три мультфильма.
Сюжет мультсериала рассказывает о малышах Томми, Филе, Чаки и Лил и их повседневной жизни.
Накануне певец NILETTO (Данил Прытков) рассказал НСН, что написал саундтреки уже для двух мультфильмов.
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