По мультсериалу «Ох уж эти детки!» снимут фильм

По данным СМИ, в фильме совместят живые съемки и компьютерную графику. Режиссером выступит Джейсон Мур, сценаристами - Майки Дей и Стритер Сейделл.

Мультсериал «Ох уж эти детки!» дебютировал на экранах в 1991 году и стал одним из самых популярных мультсериалов Nickelodeon. После трех сезонов мультсериал перезапустили в 1996 году. Существовал он до 2000-х годов. Также были представлены три мультфильма.

Сюжет мультсериала рассказывает о малышах Томми, Филе, Чаки и Лил и их повседневной жизни.

Накануне певец NILETTO (Данил Прытков) рассказал НСН, что написал саундтреки уже для двух мультфильмов.

