«Союзмультфильм» выпустит два полнометражных мультфильма к началу 2026 года

Два полнометражных мультфильма выпустит студия «Союзмультфильм» к новогодним каникулам 2026 года, рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.

«Союзмультфильм» выпустит картину о детстве Винни-Пуха, Кеши и Матроскина

По её словам, работа над ними уже началась.

Слащева отметила, что сейчас в производстве находятся четыре анимационных проекта, среди которых такие, как «Малуша» и «Тайны Чароводья».

«Также в планах — экранизации популярных книг», - добавила глава «Союзмультфильма».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / "Союзмультфильм"
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