«Союзмультфильм» выпустит два полнометражных мультфильма к началу 2026 года
Два полнометражных мультфильма выпустит студия «Союзмультфильм» к новогодним каникулам 2026 года, рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, передает ТАСС.
По её словам, работа над ними уже началась.
Слащева отметила, что сейчас в производстве находятся четыре анимационных проекта, среди которых такие, как «Малуша» и «Тайны Чароводья».
«Также в планах — экранизации популярных книг», - добавила глава «Союзмультфильма».
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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