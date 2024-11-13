«Союзмультфильм» выпустит два полнометражных мультфильма к началу 2026 года

По её словам, работа над ними уже началась.

Слащева отметила, что сейчас в производстве находятся четыре анимационных проекта, среди которых такие, как «Малуша» и «Тайны Чароводья».

«Также в планах — экранизации популярных книг», - добавила глава «Союзмультфильма».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

