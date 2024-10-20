Музыкальное фэнтези: В России стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»
Премьера полнометражной ленты про российскую хоррор-панк-группу намечена на 2025 год.
В России начались съемки полнометражного фильма про популярную музыкальную группу «Король и Шут». В 2023 году про коллектив уже был снят сериал. Лента оказалась очень успешной. В связи с этим специалисты пророчат хорошие показатели и новому проекту. При этом отмечается, что фильм будет отдельной историей, а не продолжением сериала.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ КИШ!
Накануне стало известно, что в Мурманской области стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда». Как сообщил «Кинопоиск», режиссером ленты выступил Рустам Мосафир. Он же снял одноименный сериал «Король и Шут» про историю «КиШ». Шоураннеры уже объявили, что новый проект будет «музыкальным приключенческим фэнтези».
Над фильмом работают компании «Плюс Студия», «Лунапарк» и «Лига Фильм». Сопродюсерами ленты выступили солист группы «Король и Шут» Андрей Князев и музыкальный продюсер Игорь Гудков. Отмечается, что съемки сцен из реального мира пройдут в Санкт-Петербурге.
По сюжету, Горшок и Князь борются против Некроманта в сказочном мире. Главные роли в ленте вновь исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев. В фильме также снялись Дарья Мельникова в роли Вдовы, Вера Вольт — Принцессы и Илья Хвостиков — Кочерыжки.
Премьера картины намечена на 2025 год. По данным РБК, изначально фильм покажут в кинопрокате, а затем он будет доступен на онлайн-платформах.
До этого продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с НСН рассказал о работе над новым фильмом о коллективе.
«Понятно, что вселенная "Короля и Шута" имеет жизнь в их песнях, поэтому можно придумывать что угодно. Самому Горшку (Михаилу Горшеневу) очень нравился комедийный сериал "Байки из склепа" с черным юмором. Мы долго разговаривали с Андреем Князевым (Князь) и пришли к выводу, что хотели бы сделать какой-то полный метр. Это будет 16+, ограничения для рейтинга будут вполне понятными – секса, наркотиков в фильме не будет. Наши герои – Князь, Горшок, Принцесса и Вдова. Они остались в своем сказочном мире, в котором начнется действие. Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, что будет интересная актерская работа. Съемки начнутся осенью, представить фильм планируем весной», - объяснил он.
Однако, например, гитарист группы «Северный флот», экс-участник «Короля и шута» Яков Цвиркунов в разговоре с НСН заявил, что не видит смысла съемок полнометражного продолжения нашумевшего сериала про «КиШ».
«На мой взгляд, сериал "Король и Шут" закончился логично и хорошо. Это завершенный продукт. Не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении», - поделился он.
СЕРИАЛ ПРО «КИШ»
В марте 2023 года на платформе «Кинопоиск» вышел сериал «Король и Шут». Лента состояла из восьми серий. В первый же день ее посмотрели более 410 тысяч подписчиков сервиса. Сериал стал самой популярной новинкой прошлого года по аудитории на «Кинопоиске». К декабрю 2023 года его посмотрели 4,3 млн подписчиков сервиса «Плюс». По показателям ленте удалось обойти такие крупные релизы «Кинопоиска», как «Переводчик» Гая Ричи, «Джон Уик-4» и «Операция „Фортуна“».
В сериале «Король и Шут» рассказывается история коллектива от знакомства частников в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. Сюжет ленты развивается в фантастическом мире, который придумали Горшенев и Князев.
В августе 2023 года на «Кинопоиске» также вышел специальный эпизод про «КиШ» — «Сказка о Горшке и Князе».
На фоне популярности сериала музыкант Яков Цвиркунов заметил, что ажиотаж вокруг группы «Король и Шут» сложно остановить, при этом, порой, случается и «перебор».
«В истории были примеры, когда вокруг группы был ажиотаж такого уровня. В свое время группа "KISS" продавала все: от сидений для унитазов до гробов. Я не говорю, хорошо это или плохо. Как по мне, носки, трусы и сидения от унитаза – это перебор. Но в том, что панки зарабатывают деньги, нет противоречия. "Король и Шут" был одной из самых коммерчески успешных групп в России. Начиная с 1999 года, это был стадионный коллектив, что панк-року в общем-то не свойственно, что у нас, что на Западе. Группа стала коммерчески успешной точно не из-за сериала. Другое дело, что вторая волна популярности этой музыки, истории и внимания к группе, несомненно, связана с сериалом», - добавил он разговоре с НСН.
В свою очередь режиссер многосерийного фильма про «КиШ» Рустам Мосафир призвал тогда снизить медийную популярность коллектива, подчеркнув, что это «немного выжигает поляну». Он также выступил против активной коммерциализации творчества коллектива.
«Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много», - приводит его слова «Комсомольская правда».
Позже лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев рассказал, что уже ведутся разговоры о продолжении сериала «Король и Шут».
«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», - сказал он изданию «Газета.Ru».
«Король и Шут» («КиШ») — это советская и российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга, которая была создана в 1988 году в Ленинграде. Коллектив знаменит необычным для классического панк-рока стилем. К тому же в его песнях часто присутствуют законченные фантастические, мистические и даже ужасающие истории.
За 26 лет существования музыканты «КиШ» выпустили 12 студийных и пять концертных альбомов, а также два сборника. После смерти лидера и одного из основателей коллектива Михаила Горшенева 19 июля 2013 года группа выступает только в рок-мюзикле TODD.
Ранее бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнил преемников «КиШ» с подражателями Depeche Mode, заметив, что Горшок может стать легендой, как Виктор Цой.
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