Музыкальное фэнтези: В России стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ КИШ!

Накануне стало известно, что в Мурманской области стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда». Как сообщил «Кинопоиск», режиссером ленты выступил Рустам Мосафир. Он же снял одноименный сериал «Король и Шут» про историю «КиШ». Шоураннеры уже объявили, что новый проект будет «музыкальным приключенческим фэнтези».

Над фильмом работают компании «Плюс Студия», «Лунапарк» и «Лига Фильм». Сопродюсерами ленты выступили солист группы «Король и Шут» Андрей Князев и музыкальный продюсер Игорь Гудков. Отмечается, что съемки сцен из реального мира пройдут в Санкт-Петербурге.

По сюжету, Горшок и Князь борются против Некроманта в сказочном мире. Главные роли в ленте вновь исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев. В фильме также снялись Дарья Мельникова в роли Вдовы, Вера Вольт — Принцессы и Илья Хвостиков — Кочерыжки.