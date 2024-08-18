«Мощный арт-рок»: Юлия Пересильд пообещала выступить на «Нашествии»
В беседе со специальным корреспондентом НСН актриса и певица рассказала о новом альбоме, группе и своем стиле в музыке.
Покорившая космос российская актриса Юлия Пересильд пообещала выступить на крупнейшем музыкальном фестивале в России «Нашествие», который запланирован на 2025 год. Об этом она сообщила спецкору НСН в яхт-клубе Royal Yacht Club на мероприятии «Регата Radio Monte Carlo».
К тому же звезда анонсировала состав музыкальной группы, с которой уже записывает альбом.
«Музыканты у меня очень крутые. Гитара – Володя Корниенко, ударные – Стас Опойченков, бас – Семен Лепешкин, клавиши – Саша Тевелев. Это все мощные ребята из серьезной музыки. Наш стиль – это арт-рок. Конечно, как всем музыкантам, нам хочется, чтобы наша музыка заходила и зрителям. Она достаточно сложная, но красивая. Мы уже выступали на фестивале "Дикая мята". Нам очень понравилось. Это было любопытно. И для меня, как для актрисы, это был шок. Потому что одно дело, петь в театре и кино. Там мой зритель. А другое дело, когда ты приезжаешь на музыкальный фестиваль и выходишь на сцену… Другие ощущения. Я очень волновалась, но, по-моему, все прошло "очень даже". Готова приехать и на "Нашествие". Я думаю, что как раз к следующему году мы мощно "поднакачаем мышцы"», - пообещала Пересильд.
По ее словам, музыканты уже начали записывать альбом на студии «Vintage Records», расположенной в здании «НАШЕго Радио».
«Это наша авторская программа. Она называется "Планета легкого поведения". Наш музыкальный руководитель Володя Корниенко. Он же Корней. Вы все его знаете. Он как раз и выбрал студию "Винтаж", потому что тоже неоднократно там записывался. Не знаю, сколько я буду писать альбом. Наверно, до тех пор, пока мне это самой не понравится. Мы сами себе продюсеры и инвесторы», - объяснила знаменитость.
Актриса также рассказала о своей музыкальной карьере.
«Сегодня мне музыка, правда, более интересна. Моя театральная карьера всегда была связана с ней. К тому же, с юного возраста я всегда пела, и у меня даже есть опыт работы в качестве ресторанной певицы. Но я понимаю, что музыкой "чуть-чуть" заниматься нельзя. Не может музыка быть хобби. Так точно не получится», - заключила Пересильд.
До этого глава уникальной аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов в интервью НСН сообщил, что там также посчастливилось записать свои треки таким знаменитым российским музыкантам, как Земфира (признана в РФ иноагентом), «Мумий Тролль», «Ночные снайперы», Баста и Егор Крид.
Ранее известный российский тиктокер Xolidayboy признался, что иногда слушает композиции рок-группы «Король и Шут» (КиШ) и джазовую певицу Эми Уайнхаус, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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