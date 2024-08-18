«Мощный арт-рок»: Юлия Пересильд пообещала выступить на «Нашествии»

«Это наша авторская программа. Она называется "Планета легкого поведения". Наш музыкальный руководитель Володя Корниенко. Он же Корней. Вы все его знаете. Он как раз и выбрал студию "Винтаж", потому что тоже неоднократно там записывался. Не знаю, сколько я буду писать альбом. Наверно, до тех пор, пока мне это самой не понравится. Мы сами себе продюсеры и инвесторы», - объяснила знаменитость.

Актриса также рассказала о своей музыкальной карьере.

«Сегодня мне музыка, правда, более интересна. Моя театральная карьера всегда была связана с ней. К тому же, с юного возраста я всегда пела, и у меня даже есть опыт работы в качестве ресторанной певицы. Но я понимаю, что музыкой "чуть-чуть" заниматься нельзя. Не может музыка быть хобби. Так точно не получится», - заключила Пересильд.