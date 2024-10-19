Страшнее и масштабнее: «Blumhouse» представила постер к ужастику «Пять ночей с Фредди-2»

НОВЫЕ «ПЯТЬ НОЧЕЙ»

Накануне кинокомпания «Blumhouse» представила дебютный постер к фильму ужасов «Пять ночей с Фредди-2». На опубликованной в сети картинке изображен главный герой в фирменных для франшизы цветах. На фото жуткий аниматроник выглядывает из-за кулис. По данным издания «Чемпионат», премьера ленты намечена на 5 декабря 2025 года. Известно, что съемки фильма начнутся уже в конце октября 2024 года.

По сюжету сиквела, события продолжат оригинальную историю, которая рассказывала о Майке Шмидте, устроившемся работать охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Там герой столкнулся с ужасающими аниматрониками, в которых вселились души убитых местных детей.

Лента «Пять ночей с Фредди» женщины-режиссера Эммы Тамми вышла в прокат осенью 2023 года. При этом, не смотря на скромный бюджет фильма в $20 млн, картина смогла собрать кассу в размере $290 млн. В первые выходные проката лента стала лидером в США, заработав $78 млн. Тогда же ужастик установил рекорд среди всех фильмов, выходивших на Хэллоуин. С учетом еще $52,6 млн, собранных за уикенд в 64 странах, «Пять ночей с Фредди» показали самый мощный старт среди хорроров 2023 года.