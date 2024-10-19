Страшнее и масштабнее: «Blumhouse» представила постер к ужастику «Пять ночей с Фредди-2»
Съемки продолжения начнутся уже в конце октября.
Стало известно, что на 5 декабря 2025 года намечена премьера продолжения нашумевшего фильма «Пять ночей с Фредди». Зрители в России смогли увидеть этот ужастик у «пиратов» осенью 2023 года. Создатели обещают, что сиквел «пяти ночей» будет еще страшнее. При этом недавно сразу несколько изданий составили списки самых страшных ужасов, в которые в том числе вошли «Техасская резня бензопилой» и «Сияние».
НОВЫЕ «ПЯТЬ НОЧЕЙ»
Накануне кинокомпания «Blumhouse» представила дебютный постер к фильму ужасов «Пять ночей с Фредди-2». На опубликованной в сети картинке изображен главный герой в фирменных для франшизы цветах. На фото жуткий аниматроник выглядывает из-за кулис. По данным издания «Чемпионат», премьера ленты намечена на 5 декабря 2025 года. Известно, что съемки фильма начнутся уже в конце октября 2024 года.
По сюжету сиквела, события продолжат оригинальную историю, которая рассказывала о Майке Шмидте, устроившемся работать охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Там герой столкнулся с ужасающими аниматрониками, в которых вселились души убитых местных детей.
Лента «Пять ночей с Фредди» женщины-режиссера Эммы Тамми вышла в прокат осенью 2023 года. При этом, не смотря на скромный бюджет фильма в $20 млн, картина смогла собрать кассу в размере $290 млн. В первые выходные проката лента стала лидером в США, заработав $78 млн. Тогда же ужастик установил рекорд среди всех фильмов, выходивших на Хэллоуин. С учетом еще $52,6 млн, собранных за уикенд в 64 странах, «Пять ночей с Фредди» показали самый мощный старт среди хорроров 2023 года.
Критики осуждали ужастик, при этом зрителям он понравился. Обыватели отмечали, что в фильм были хорошо переданы лучшие элементы серии видеоигр.
«Пять ночей с Фредди» — это франшиза компьютерных игр, созданная разработчиком Скоттом Коутоном. Ее главная серия состоит из игр, действие которых происходит в вымышленной пиццерии «Freddy Fazbear’s Pizza». Она названа в честь аниматронного медведя Фредди Фазбера. В большинстве игр участник исполняет роль охранника, который используя различные средства, как, например, камера наблюдения или фонари, защищается от агрессивных аниматронных персонажей. Во вселенной франшизы было выпущено 22 книги, в том числе три новеллы.
При этом создатели «пяти ночей» обещают, что сиквел станет еще более масштабным и страшным, чем оригинальный фильм.
САМЫЕ СТРАШНЫЕ УЖАСЫ
Между тем, в сентябре издание «Indiewire» составило список самых страшных фильмов ужасов в истории, который возглавила картина Анджея Жулавски «Одержимая» (1981). На втором месте — лента Джона Карпентера «Нечто» (1982), на третьем — работа «А теперь не смотри» (1973) Николаса Роуга. В пятерку самых страшных фильмов ужасов, по версии «Indiewire», также вошли «Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине и «Техасская резня бензопилой» (1974) Тоуба Хупера.
В ТОП-10 также попали фильмы «Дом» (1977) Нобухико Обаяси, «Что ни день, то неприятности» (2001) Клер Дени, «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) Дэниэля Мирика и Эдуардо Санчеса, а также «Видеодром» (1982) Дэвида Кроненберга. Всего в список издания вошли 75 фильмов ужасов.
В свою очередь кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН самым страшным фильмом ужасов назвал советскую ленту «Сатана» (1990) режиссера Виктора Аристова. Фильм был удостоен Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале в 1991 году.
«Есть очень страшные фильмы ужасов, но их просто не все видят. К примеру, довольно страшный испанский фильм "Бабушка" 2021 года. Там по сюжету внучка приезжает к бабушке на лето, и оказывается, что та растила ее, чтобы переселиться в ее тело. "Омен" 1976 года — страшный фильм, в котором есть что-то потустороннее, инфернальное. Так показаны явления зла, что становится не по себе от ужаса. Советский фильм "Сатана" 1990 года — шокирующее кино. Никто 100% о нем не знает, поскольку у нас 90-е замараны клеймом проходного кооперативного кино на тяп-ляп, что не совсем так. Также для меня важна первая часть фильма "Полтергейст", поскольку его я смотрел в детстве. Сегодня у нас снимают мало фильмов ужасов, однако есть режиссер Святослав Подгаевский, который пытался закрепиться в жанре», - заметил он.
Ранее психолог Олеся Кирасова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что около 70% людей, предпочитающих жанр ужасы, более слабы в эмоциональном плане, чем те, кто не любит этот жанр.
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