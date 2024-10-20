Ущерб искусству и репутации: Художники призвали Третьяковку не закрывать Отдел новейших течений

«ОШИБКА И УЩЕРБ»

Накануне стало известно, что руководство Третьяковской галереи собирается 22 октября закрыть Отдел новейших течений. В связи с этим историк искусства Андрей Ерофеев рассказал, что многие российские художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры составили открытое письмо к дирекции галереи и к музейному управлению Минкульта РФ с просьбой об отмене такого решения.

«Письмо подписали 200 человек. Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник РФ, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», - добавил Ерофеев в интервью РБК.

Текст письма уже опубликовали Telegram-каналы «Oh My Art» и «Shakko: об искусстве».