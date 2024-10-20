Ущерб искусству и репутации: Художники призвали Третьяковку не закрывать Отдел новейших течений
Подразделение было вновь создано в галерее еще в 2001 году для популяризации и расширения первой панорамной коллекции новейшего искусства России.
В Третьяковской галереи хотят ликвидировать Отдел новейших течений, перераспределив экспонаты в другое подразделение. Художники и искусствоведы выступают против такой инициативы, считая, что она нанесет ущерб современному искусству. Между тем, это уже не первая «отмена» данного отдела в Третьяковке.
«ОШИБКА И УЩЕРБ»
Накануне стало известно, что руководство Третьяковской галереи собирается 22 октября закрыть Отдел новейших течений. В связи с этим историк искусства Андрей Ерофеев рассказал, что многие российские художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры составили открытое письмо к дирекции галереи и к музейному управлению Минкульта РФ с просьбой об отмене такого решения.
«Письмо подписали 200 человек. Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник РФ, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», - добавил Ерофеев в интервью РБК.
Текст письма уже опубликовали Telegram-каналы «Oh My Art» и «Shakko: об искусстве».
«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи. Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев "рвать на голове волосы" из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказаться от такого опрометчивого шага», - говорится в документе.
Авторы письма напомнили, что в коллекции отдела в настоящий момент хранится несколько тысяч экспонатов, большинство из которых были предоставлены в дар галерее коллекционерами и художниками.
Сам Андрей Ерофеев курировал Отдел новейших течений в Третьяковке с 2002 по 2008 год. Будучи главой сектора новейших течений в музее-заповеднике «Царицыно» с 1989 по 2002 год, он смог собрать масштабную коллекцию современного русско-советского искусства. Ерофеева уволили из Третьяковской галереи в 2008 году на фоне уголовного дела, заведенного за проведение выставки «Запретное искусство». Историка обвинили в возбуждении расовой, национальной и религиозной вражды. В связи с этим Ерофеева приговорили к штрафу.
ОТВЕТ ТРЕТЬЯКОВКИ
При этом в Третьяковской галерее сообщили, что экспонаты из Отдела новейших течений станут частью Отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. К тому же работники подразделения продолжат заниматься изучением актуальных практик современного искусства. Представители Третьяковки заметили, что галерея заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, а также в поисках новых импульсов для культурного обмена и активного привлечения молодых мастеров.
«Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения Галереи», - приводит издание заявление представителей Третьяковки.
Отдел новейших течений вновь открылся в Третьяковской галерее в октябре 2001 года. Основной целью подразделения стало изучение, коллекционирование и экспонирование авангардных тенденций в российском искусстве со второй половины ХХ века. Экспонаты в отдел стали поступать в основном из фонда музея «Царицыно».
Подразделение также называют «Монументы и документы». Выставка отдела состоит из 12 разделов, по количеству залов, в которых представлены основные направления бывшего неофициального искусства — от кинетистов до концептуалистов.
В 1930-х годах Отдел новейших течений уже был ликвидирован в Третьяковке. Тогда в нем были собраны работы русский авангардистов 1910–1920-х годов. Авторы письма напомнили, что сохранившиеся с тех времен экспонаты являются «гордостью галереи и составляют ее мировую славу». В связи с этим деятели искусства сейчас обеспокоены тем, что часть коллекции может быть утрачена, а коллектив опытных специалистов исчезнет.
Ранее артист балета Сергей Полунин на московской премии в области исполнительных искусств «Арт-платформа» рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что премии в области искусств очень важны, так как они дают возможность завести полезные контакты и найти финансирование на творческие проекты, которые впоследствии будут радовать зрителя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Shot»: Обострение болезни актера Ефремова может ускорить его выход из колонии
- Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта Казани
- «Baza»: Мошенники в третий раз обманули актера Оборотова на деньги
- В Домодедове в ДТП с фурой погибли пять человек
- МИД: В ЕС знают о ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа
- Мошенники обманывают родителей школьников, притворяясь репетиторами
- Минобороны: Перехвачено и уничтожено 110 БПЛА ВСУ
- Доцент: Индексация пенсий может разогнать инфляцию
- СМИ: Улыбка Путина стала серьезным ударом по врагам РФ
- СМИ: В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru