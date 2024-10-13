Один из лучших релизов года: «Руки вверх!» предрекли до 228 млн руб. в первый уик-энд

«РУЧНАЯ» КАССА

По данным портала «Кinobusiness.com», российская картина о популярной музыкальной группе «Руки вверх!» собрала в субботу 12 октября в кинотеатрах СНГ более 81 млн рублей. Лента режиссера Аскара Узабаева стартовала в прокате в четверг 10 октября, собрав в день премьеры сразу почти 28,5 млн рублей. При этом с учетом предварительных продаж билетов сборы «Руки вверх!» на тот момент превысили 45 млн рублей. Сейчас общая касса фильма, по подсчетам портала, составляет 152,7 млн рублей. Между тем, аналитики издания «Бюллетень кинопрокатчика», предрекли фильму сборы за первый уикенд в размере около 220 млн рублей.

Согласно информации «Кinobusiness.com», в воскресенье 13 октября лента может заработать до 75 млн рублей, что суммарно принесет ее создателям от 223 до 228 млн рублей в дебютный уик-энд. Такой стартовый результат станет восьмым среди релизов 2024 года и лучшим с момента премьеры в середине апреля кассового фильма «Сто лет тому вперед».

Картина рассказывает о создании знаменитой группы «Руки вверх!», проблемах музыкантов с продюсером, а также о внезапной тяжелой болезни фронтмена коллектива Сергея Жукова, которую певец смог побороть на пути к своей мечте собрать стадион с «половиной населения Димитровграда». Сам музыкант в эфире программы телеканала НТВ «Секрет на миллион» признался, что это история о «золушке мужского пола».