День сказки и классика: Депутаты предложили заменить Хэллоуин на русские праздники
Законодатели считают, что в России следует не внедрять иностранные праздники, а отмечать свои.
В последние годы в России стали чаще праздновать Хэллоуин. Это доказывают и миллионные продажи «мистической атрибутики» для него с маркетплейсов. При этом депутаты давно спорят о запрете этого западного праздника в России, предлагая заменить его на уже существующие, но не особо распространенные российские торжества.
РУССКАЯ СКАЗКА И НОЧЬ ИСТОРИЙ
19 октября депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила отмечать вместо Хэллоуина День русской сказки. Он празднуется 6 апреля. По мнению политика, в России следует не внедрять зарубежные торжества, а отмечать те, которые уже существуют в стране и стараться внедрить их в сознание общества.
«Лично я негативно отношусь к внедрению праздников с Запада. Я скорее не одобряю их. Но я не сторонница запрещать такие мероприятия на официальном уровне. Я могу привести пример — День русской сказки, мало кто об этом знает. Я с удовольствием надела бы какой-нибудь костюм из страшной русской сказки», - приводит слова Удальцовой Telegram-канал «Shot».
В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его в «Ночь таинственных историй». По его словам, этому празднику необходим «ребрендинг с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа». По идее политика, в рамках торжества необходимо популяризировать «мистические произведения русских классиков», например, Николая Гоголя и Михаила Булгакова.
«"Макдоналдс" в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином», - приводит слова Чернышова РИА Новости.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, так как это личное дело каждого.
«В России это не массовый праздник, скорее, это клубный формат, вечеринки. Если люди хотят организовывать вечеринки, это их дело. Конечно, это все должно проходить законно, без нарушений», - сказал он в пресс-центре НСН.
ХЭЛЛОУИН ПОПУЛЯРЕН?
Между тем, россияне действительно стали чаще праздновать Хэллоуин. Так, коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов «Маниплейс» Сергей Крутилин в пресс-центре НСН рассказал, что в России активно интересуются костюмами и декором для этого праздника.
«Если говорить про самые популярные запросы, на том же "Wildberries" за последний месяц (октябрь 2023 года – прим. НСН) по таким фразам, как "Хэллоуин", таких запросов было 86,5 тысяч. "Хэллоуин декор" – 27,5 тысяч, "Костюм на Хэллоуин" – 17 тысяч. На "Ozon" слово «Хэллоуин» запрашивали 25 тысяч раз за последний месяц (октябрь 2023 года – прим. НСН), "Костюм на Хэллоуин" – 22 тысячи раз, "Хэллоуин декор" – порядка 15 тысяч раз», - объяснил он.
По словам Крутилина, маркетплейсы продают товары к Хэллоуину на миллионы рублей.
«Популярность товаров к Хэллоуину возрастает с конца сентября и продолжается до конца октября. Если говорить про "Wildberries", то там стабильный рост продаж по товарам к Хэллоуину с 27 сентября. В целом оборот достигает в пик порядка 750 тысяч», - сказал он в пресс-центре НСН.
Праздник Хэллоуин отмечается 31 октября. Он наиболее распространен в США. Его называют праздником всех святых. В этот день люди наряжаются в разные костюмы, чаще всего в страшные, и собирают сладости со словами: «Кошелек или жизнь?». Этот праздник принято считать мистическим. Главными символами Хэллоуина считаются тыквы с вырезанными глазами и ртом, а также летучие мыши.
До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить Хэллоуин в России традиционным фестивалем урожая.
Ранее руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что россияне стали чаще праздновать Хэллоуин, так как люди получают возможность прикоснуться к мистике, которую они боятся в обычной жизни.
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