День сказки и классика: Депутаты предложили заменить Хэллоуин на русские праздники

РУССКАЯ СКАЗКА И НОЧЬ ИСТОРИЙ

19 октября депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила отмечать вместо Хэллоуина День русской сказки. Он празднуется 6 апреля. По мнению политика, в России следует не внедрять зарубежные торжества, а отмечать те, которые уже существуют в стране и стараться внедрить их в сознание общества.

«Лично я негативно отношусь к внедрению праздников с Запада. Я скорее не одобряю их. Но я не сторонница запрещать такие мероприятия на официальном уровне. Я могу привести пример — День русской сказки, мало кто об этом знает. Я с удовольствием надела бы какой-нибудь костюм из страшной русской сказки», - приводит слова Удальцовой Telegram-канал «Shot».

В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его в «Ночь таинственных историй». По его словам, этому празднику необходим «ребрендинг с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа». По идее политика, в рамках торжества необходимо популяризировать «мистические произведения русских классиков», например, Николая Гоголя и Михаила Булгакова.