Россиянам объяснили, как уволиться с максимальной выгодой
Чтобы сделать увольнение максимально выгодным, следует делать это в месяцы, в которых больше рабочих дней. Об этом «ФедералПресс» заявила эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова.
По её словам, в данном случае компенсация за неиспользованные дни отпуска будет выше. Самый удачный вариант, по мнению эксперта - декабрь, так как конце года многие компании выплачивают премии и тринадцатую зарплату.
Также выгодно закрыть месяц полностью, а уволиться в первых числах следующего. Кроме того, можно отказаться от отпуска перед увольнением и получить за него денежную компенсацию.
«Если ранее был взят отпуск за ещё не отработанный год, то при увольнении излишне выплаченные отпускные могут удержать из расчёта», - добавила Федорова.
Ранее юрист Татьяна Вахрамян заявила, что руководитель организации не может сократить работников в период болезни или отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
