Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
25 февраля 202618:25
В новом российском сериале «Красная Шамбала» объем контента, созданного с помощью генеративных технологий, впервые превысит 70 минут. Об этом рассказала гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова.
«Важно найти баланс между технической и художественной составляющей производства каждого фильма. Мы рассматриваем искусственный интеллект как помощника, который способен автоматизировать множество рутинных процессов. В работе над “Красной Шамбалой” ИИ открыл возможность реализовывать масштабный замысел, создавая несуществующие ретрофутуристические миры. Ещё недавно в российской киноиндустрии объём использования ИИ-генерации изображений не превышал 5–7 минут экранного времени, а в новом сериале генеративный контент занимает на порядок больше - около 70 минут. Это действительно прорыв для отрасли», — сказала Митрофанова НСН.
Ранее звезда сериала «Ландыши. Вторая весна» Денис Степанов в беседе со спецкором НСН усомнился в том, что нейросеть заменит актеров в кино.
