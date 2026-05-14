Украинский производитель дронов Skyeton сообщил об уничтожении офиса в Киеве

«Был уничтожен наш киевский офис», - рассказала компания в своих соцсетях.

Также в Skyeton добавили, что успели перевезти рабочие мощности в другие украинские регионы, а также в соседние государства.

Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».