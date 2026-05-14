Украинский производитель дронов Skyeton сообщил об уничтожении офиса в Киеве
14 мая 202616:44
Алексей Филимонов
Находящийся в Киеве офис украинского производителя беспилотников Skyeton был уничтожен в ночь на 14 мая. Об этом сообщает RT.
«Был уничтожен наш киевский офис», - рассказала компания в своих соцсетях.
Также в Skyeton добавили, что успели перевезти рабочие мощности в другие украинские регионы, а также в соседние государства.
Ранее в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
