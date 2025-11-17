От нулевых до Лескова: Создатель «Камбэка» о выборе историй для кино
Коммерческий потенциал важен, однако существуют и репутационные кинопроекты, нужные людям, за которые невозможно не взяться, заявил НСН продюсер и сценарист Илья Куликов.
Генеральный продюсер кинокомпании «LEGIO FELIX», сценарист и режиссер Илья Куликов рассказал НСН, что стремится выбирать истории, которые сам хотел бы видеть на экране. Он известен по сериалам «Глухарь» и «Полицейский с Рублевки». Среди последних работ – проект «Камбэк», который уже посмотрели более трех миллионов зрителей.
Действия разворачиваются в начале 2000-х годов. Сериал рассказывает о подростках из Нижнего Новгорода, которые помогают бездомному по прозвищу Компот вспомнить его прошлое. Главную роль в проекте воплотил Александр Петров. Илья Куликов выступил не только продюсером, но и сценаристом проекта. Недавно стало известно, что сериал продлили на второй сезон. По словам Куликова, феномен этой истории в настоящих чувствах и характерах.
- Среди ваших последних проектов сериал «Камбэк» с Александром Петровым, который посмотрело более трех миллионов зрителей. Ожидали ли вы такого успеха, когда работа над ним только начиналась? В чем, на ваш взгляд, феномен истории, представленной в сериале? Как пришли к этой идее?
- К идее пришел очень давно и довольно просто. Вспоминал свои школьные годы. В настоящем была история с бомжом, которого повариха подкармливала. Всегда есть какой-то крючок из реальности, а затем начинаешь говорить два знаменитых сценарных слова: «Что, если...». В данном случае: «Что, если компания школьников подружится с бомжом и попытается помочь ему наладить жизнь…».
Феномен истории в том, что она очень жизненная и реалистичная, правдивая, с настоящими характерами и чувствами. Она про людей, которые реально существуют и интересны, наверное, большинству населения. Это про нашу страну, наших людей.
«Камбэк» я начал писать еще пять лет назад, возможно, чуть раньше. Сценарий был закончен, долго скитался по разным платформам, каналам. Лишь совсем недавно было принято решение о производстве первого сезона.
Я никогда не ожидаю от сериалов, что они выстрелят или соберут много зрителей. Добросовестно делаю свою работу, все, что от меня зависит, а там как будет – так будет. Стараюсь рассказывать историю, которую мне самому было бы интересно услышать.
-Еще один проект вашей студии, фильм «Левша» выйдет в прокат в январе 2026 года. Недавно картину признали самой ожидаемой экранизацией на фестивале «Читка 4.0». Судя по сценам, показанным в рамках фестиваля, это достаточно вольная интерпретация произведения Николая Лескова. Расскажите, как разрабатывалась эта идея?
- «Левша» тоже долго был в голове, потом какое-то время пожил на бумаге. Была идея сделать что-то по мотивам повести Николая Лескова. Взять за основу интересную концепцию о том, что есть такой умелец, которого мало, где слушают. Он олицетворяет простого человека, который иногда и грубоват, и шутит не к месту, но при этом у него есть смекалка, невероятные таланты, но нет умения преподнести себя.
Это действительно скорее фильм по мотивам произведения. Меня привлек характер и основная концепция о том, что часто талантливый человек бывает задвинут на задворки жизни. Захотелось вывести его с этих задворок, чтобы он в хорошем смысле этого слова получил все, что ему причитается. Хотелось показать, что именно на таких людях страна и держится.
Написав сценарий, мы обратились в Фонд кино и к инвесторам за финансированием. Долго все это собирали, и все получилось успешно. Производство длилось довольно долго. Только съемочный период был двухгодичный. Режиссер Владимир Беседин очень подробно и внимательно подошел к этому процессу.
- Есть ли риск в том, чтобы предлагать зрителю новые истории по мотивам известных произведений?
- Риск есть всегда. Рискованно предлагать, все что угодно. Другое дело, что экранизациями, наверное, можно перекормить зрителя. Наша картина – точно не экранизация в классическом смысле этого слова. Бессмысленно сравнивать фильм с повестью, это абсолютно разные вещи.
Литературная основа не то, чтобы предоставляет кредит доверия, скорее это громкий известный бренд, привлекающий внимание. Это позволяет большему количеству людей хотя бы обратить внимание на рекламные материалы и разобраться, что это такое. Для рекламы внимание очень важно. Дальше работает само наше произведение, фильм уже отвечает за себя и сражается за зрительское внимание.
-Как долго шел кастинг на роли? Есть ли артисты, которых вы, как продюсер, видели в них изначально?
- Нет такого, что я пишу под какого-то актера. Обычно создаю роль, а уже в дальнейшем мы подбираем артиста. В этом случае кастинг шел очень долго. Однако, если выбираешь талантливого, сильного режиссера, надо ему доверять. Владимир Беседин – именно такой режиссер. Он занимался кастингом, предлагал кого-то, я лишь высказывал свои мысли. Например, спрашивал, не будет ли Юра Колокольников слишком брутальным, может ли он быть веселым?
На все вопросы по каждому персонажу Володя проводил кучу проб. Помню, когда Юру одели в самый примитивный парик, он сказал пару шуточек в стиле Левши, все сразу стало понятно. Со всеми героями так было.
Володя вел каст достаточно уверено, доказывал жизнеспособность каждого персонажа в образе. Когда были вопросы, я их задавал. В итоге мы сошлись по всем важным пунктам. Весь этот процесс занял, наверное, пару месяцев, не меньше. Попробовали достаточно много актеров, разные варианты образов, записывали тестовые сцены. Все было подробно.
-С 8 января в кинотеатрах также выходит «Добрый доктор» с Виктором Хориняком и Юрием Стояновым. Кажется, в последнее время имя Стоянова – гарант успешного проката. Как бы вы, как продюсер, определили его феномен?
- Его феномен я определяю очень просто. Есть два типа известных актеров – на одних зрители ходят, потому что о них знают. На других ходят, потому что их любят. Юрий Николаевич, конечно, из тех артистов, кого любят. Его есть, за что любить, он прекрасный человек, а не только прекрасный актёр.
-Как в целом подходите к выбору проектов для разработки? Всегда ли сразу понятен потенциал успеха идеи?
- К выбору проектов подхожу просто. Стараюсь рассказывать истории, которые мне было бы интересно услышать самому. Раз их мне никто не рассказывает, я расскажу сам. Понятно, что какая-то нотка коммерческого потенциала в них должна быть, ты должен понимать, что это соберет кассу, привлечет большую аудиторию. Однако есть проекты коммерческие, а есть репутационные. Это кино на важную тему, менее коммерческое, не развлекательное. Такие проекты тоже важно делать. Да, их увидит гораздо меньше зрителей. Смотреть их, возможно, тяжелее. Где-то драма, где-то надо подумать. Но важно делать и такое кино, потому что оно нужно людям. Я разделяю проекты на коммерческие и репутационные, смотрю, какая идея куда подходит. Дальше потихонечку начинаем работать.
