Действия разворачиваются в начале 2000-х годов. Сериал рассказывает о подростках из Нижнего Новгорода, которые помогают бездомному по прозвищу Компот вспомнить его прошлое. Главную роль в проекте воплотил Александр Петров. Илья Куликов выступил не только продюсером, но и сценаристом проекта. Недавно стало известно, что сериал продлили на второй сезон. По словам Куликова, феномен этой истории в настоящих чувствах и характерах.

- Среди ваших последних проектов сериал «Камбэк» с Александром Петровым, который посмотрело более трех миллионов зрителей. Ожидали ли вы такого успеха, когда работа над ним только начиналась? В чем, на ваш взгляд, феномен истории, представленной в сериале? Как пришли к этой идее?

- К идее пришел очень давно и довольно просто. Вспоминал свои школьные годы. В настоящем была история с бомжом, которого повариха подкармливала. Всегда есть какой-то крючок из реальности, а затем начинаешь говорить два знаменитых сценарных слова: «Что, если...». В данном случае: «Что, если компания школьников подружится с бомжом и попытается помочь ему наладить жизнь…».

Феномен истории в том, что она очень жизненная и реалистичная, правдивая, с настоящими характерами и чувствами. Она про людей, которые реально существуют и интересны, наверное, большинству населения. Это про нашу страну, наших людей.

«Камбэк» я начал писать еще пять лет назад, возможно, чуть раньше. Сценарий был закончен, долго скитался по разным платформам, каналам. Лишь совсем недавно было принято решение о производстве первого сезона.

Я никогда не ожидаю от сериалов, что они выстрелят или соберут много зрителей. Добросовестно делаю свою работу, все, что от меня зависит, а там как будет – так будет. Стараюсь рассказывать историю, которую мне самому было бы интересно услышать.