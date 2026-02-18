В середине февраля аккаунт американского писателя Стивена Кинга в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) заполонили комментаторы из России. Пользователи призывали Кинга посмотреть сериал «Резервация», сравнивая его с проектом «Под куполом» по мотивам одноименного романа американского писателя.

Вышедший в феврале 2026 года российский триллер «Резервация» основан на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Впервые это произведение было опубликовано в одном из журналов в конце 1990-х годов. Роман «Под куполом» Стивена Кинга был опубликован в 2009 году. Сериал, созданный по мотивам книги, выходил в 2013-2015 годах. Андрианов заметил, что, хотя сравнения понятны, российский сериал представляет зрителям совершенно отдельную историю.

«Сравнения понятны — историй, где люди оказываются в закрытой ситуации, уже много. Роман "Под куполом" я не читал, сериал видел частично, поэтому подробно сравнивать не могу и не хочу притягивать выводы. Мне кажется, сходство только в исходной ситуации. Дальше у нас совсем другой фокус и своя история. Мы изначально хотели, чтобы чувство загадки не отпускало до конца. Похоже, это получилось — зрители активно обсуждают и пытаются разгадать, что происходит», - сказал режиссер.