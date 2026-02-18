Изоляция роднит: Создатели «Резервации» открестились от сравнений с Кингом
Сериал «Резервация» с романом Стивена Кинга сближает лишь исходная ситуация развития сюжета, однако это совершенно разные истории, рассказали НСН режиссер Алексей Андрианов и креативный продюсер Никита Герфанов.
Создатели российского сериала «Резервация» изначально стремились к тому, чтобы чувство загадки до последнего не отпускало зрителей, и представленная история мало в чем схожа с романом Стивена Кинга «Под куполом», заявил в беседе с НСН режиссер проекта Алексей Андрианов.
В середине февраля аккаунт американского писателя Стивена Кинга в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) заполонили комментаторы из России. Пользователи призывали Кинга посмотреть сериал «Резервация», сравнивая его с проектом «Под куполом» по мотивам одноименного романа американского писателя.
Вышедший в феврале 2026 года российский триллер «Резервация» основан на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Впервые это произведение было опубликовано в одном из журналов в конце 1990-х годов. Роман «Под куполом» Стивена Кинга был опубликован в 2009 году. Сериал, созданный по мотивам книги, выходил в 2013-2015 годах. Андрианов заметил, что, хотя сравнения понятны, российский сериал представляет зрителям совершенно отдельную историю.
«Сравнения понятны — историй, где люди оказываются в закрытой ситуации, уже много. Роман "Под куполом" я не читал, сериал видел частично, поэтому подробно сравнивать не могу и не хочу притягивать выводы. Мне кажется, сходство только в исходной ситуации. Дальше у нас совсем другой фокус и своя история. Мы изначально хотели, чтобы чувство загадки не отпускало до конца. Похоже, это получилось — зрители активно обсуждают и пытаются разгадать, что происходит», - сказал режиссер.
В свою очередь креативный продюсер «Резервации» Никита Герфанов тоже подчеркнул, что российский сериал мало схож с проектом по роману Стивена Кинга.
«Честно говоря, приятно, когда сравнивают с классиком. Сейчас уже не помню, чтобы на заре работы над проектом мы с коллегами обсуждали именно то, будут ли подобные сравнения. Мне кажется, что-то общее есть у любой истории, где люди по какой-то причине оказываются отрезаны от общего мира. "Изолированное общество" - одна из драматургических концепций, в которой роль "изолятора" может играть что-угодно - необитаемый остров, таинственное поле, дрейфующий фрегат, космический корабль и так далее... Все они исследуют замкнутое общество и его проблемы, и каждый делает это по-своему. Если говорить про детальное сравнение с историей Стивена Кинга, то аналогию, мне кажется, можно провести только с самим аномальным полем, окутавшим городок. Во всем остальном эти истории про разное, как и природа происхождения самого поля», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, создателей российского триллера не удивило повышенное внимание зрителей, тем более что проекты подобного жанра сегодня нечасто выходят на малые отечественные экраны.
«На мой взгляд, если про твою историю говорят в контексте сравнения с Кингом, пусть так - главное, чтобы говорили. Если вокруг проекта возникает дискуссия, значит он, как минимум, стал заметным. Тем более, это, мягко говоря, не самое плохое сравнение. Меня интерес к сериалу скорее не удивил. Это не излишняя самоуверенность, просто, когда работаешь над проектом три года, даже не допускаешь мысли, что история может оказаться неинтересной зрителю. Я это называю "здоровый оптимизм". Общие выводы делал бы чуть позже, поскольку довольно много людей ждут выхода всех серий, чтобы посмотреть сезон целиком за раз. Мне кажется, нужны разные проекты в разных жанрах, включая триллер. Соглашусь, что проектов этого жанра пока выходит не так много. Есть ощущение, что это связано с тем, что данный жанр в нашей стране довольно молодой. Когда он немного "подрастет", тогда возрастет и количество проектов», - отметил Герфанов.
Ранее актер Милош Бикович заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины зрители смотрят в кинотеатрах, а другие жанры, к примеру, триллеры, детективы, любовные комедии, ушли в цифровое пространство. По его словам, это мировая тенденция. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лодырь не пройдет: Каким специалистам грозит «тихое сокращение»
- Армия России освободила Харьковку и Криничное
- Без Apple и Nike? Что стоит за аннулированием «параллельных» сертификатов
- VK закрывает мессенджер «ТамТам»
- «Про первое апреля - чушь»: Депутат Попов высказался о блокировке Telegram
- «Риск и звездопад!»: Журова оценила шансы Петросян выиграть Олимпиаду
- Кому выгоден новый налог на люксовые автомобили
- Глава Минцифры заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram
- Глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились
- Шадаев: РКН замедлил сервисы Telegram на основании требований законодательства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru