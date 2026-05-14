Климатолог призвал россиян не верить прогнозам о глобальном потеплении
У ученых нет единого понимания, как изменится климат в будущем, заявил НСН Юрий Варакин.
Негативные прогнозы по глобальному потеплению имеют не больше 60% вероятности, к тому же, в научном сообществе нет консенсуса насчет изменений климата, рассказал НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.
Климатологи исключили из новых расчетов самый жесткий сценарий глобального потепления. В новом наборе климатических сценариев Всемирной программы исследований климата больше нет RCP8.5 — самого мрачного сценария, который годами использовали в исследованиях, политике и медиа. Он предполагал резкий рост выбросов, сильнейшее потепление и масштабный ущерб. Об этом сообщило издание BILD. Варакина не удивило исчезновение зловещего прогноза.
«Всегда есть пять-шесть сценариев, у них разная доля вероятности. У каких-то 75%, а у долгосрочных может быть 50-60%. Климат — это средние данные за 30 лет, потому что может быть так как в апреле — аномально мокрый месяц для Москвы и Европы за 150 лет. Тогда выпала норма осадков, равная 2,5-месячной. А март был самым теплым за 150 лет и перебил все рекорды. Но никто не знает, каким будет весна в 2027-м году. В научном сообществе на этот счет нет и не может быть консенсуса, потому что существует больше 20 моделей прогнозирования. Они схожи только в том, что изменения климата будут, но последствия все оценивают разные», — отметил он.
Ранее климатолог Александр Чернокульский объяснил НСН, почему России не грозит похолодание в будущем.
Горячие новости
- Ограничения интернета встревожили россиян сильнее, чем коронавирус в 2020 году
- Климатолог призвал россиян не верить прогнозам о глобальном потеплении
- Лантратова заявила, что после СВО многие «защитники прав» уехали из России
- Песков: Дело Ермака на Украине не окажет влияния на мирные переговоры
- Песков заявил, что Россия и Украина согласовывают списки на обмен
- Путин указал на важность собственных технологий для страны
- Россиянам объяснили, законно ли занимать шезлонг на пляже своими вещами
- Нолан уступил Кончаловскому? Чего ждать от новой экранизации «Одиссеи»
- Дикий улов: Рестораны подняли цены на 15% из-за дорогой рыбы
- В РПЦ не заметили уменьшения числа православных в России