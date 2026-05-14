Негативные прогнозы по глобальному потеплению имеют не больше 60% вероятности, к тому же, в научном сообществе нет консенсуса насчет изменений климата, рассказал НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.



Климатологи исключили из новых расчетов самый жесткий сценарий глобального потепления. В новом наборе климатических сценариев Всемирной программы исследований климата больше нет RCP8.5 — самого мрачного сценария, который годами использовали в исследованиях, политике и медиа. Он предполагал резкий рост выбросов, сильнейшее потепление и масштабный ущерб. Об этом сообщило издание BILD. Варакина не удивило исчезновение зловещего прогноза.