Лантратова заявила, что после СВО многие «защитники прав» уехали из России

Специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине многое расставила по местам. Как пишет RT, об этом заявила новый уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в России

По её словам, после начала СВО «известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны».

Она указала, что настоящее гражданское общество — это вовсе не клуб по политическим интересам, члены которого зарабатыват очки своей оппозиционностью государству. Это общество солидарности и взаимопомощи.

Ранее певец Родион Газманов заявил, что после СВО разорвал отношения с рядом знакомых, покинувших Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияПрава ЧеловекаОмбудсменЯна Лантратова

Горячие новости

Все новости

партнеры