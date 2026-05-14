Финансист Ладнюк развеял главный миф об успешных инвестициях

Необходимость миллионов рублей для старта на бирже - это миф. Об этом NEWS.ru заявил финансист, квалифицированный инвестор, основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк.

По его словам, начать инвестировать можно уже с тысячи рублей, так как «важна не сумма, а привычка». Главное - открывать счёт только у брокера, имеющего лицензию Центробанка.

«Даже пять тысяч рублей в месяц под 12–15% годовых за 10 лет превращаются в капитал благодаря сложному проценту», — объяснил эксперт.

Ладнюк добавил, что прежде чем инвестировать, новичку следует сформировать подушку безопасности с помощью банковского вклада.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил «Радиоточке НСН», что многие специалисты уже используют нейросети для управления своими активами, но полностью доверять таким системам пока что не стоит.

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
