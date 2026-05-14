Ограничения интернета встревожили россиян сильнее, чем коронавирус в 2020 году

Издание ссылается на «Национальный индекс тревожностей россиян», составленный КРОС. Уточняется, что беспокойство у россиян вызывают блокировка соцсетей, нестабильная работа мобильного интернета и невозможность из-за этого совершать платежи банковскими картами или через QR-коды.

Отмечается, что ограничения интернета возглавили индекс тревожности впервые с 2022 года. Также в пятёрку самых волнующих тем попали атаки дронов, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нестабильная работа интернета в крупных российских городах связана с предотвращением террористических угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

