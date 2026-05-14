Она объяснила, почему лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза для здоровья.

«Лишний вес для многих людей — психологически тяжёлый фактор, который существенно снижает качество жизни. Чем выше масса тела, тем выше риск развития висцерального ожирения — накопления жира вокруг внутренних органов. Такое отложение жировой ткани мешает нормальной работе органов и повышает риск развития целого ряда заболеваний. Прежде всего это сосудистые заболевания, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет — это основные риски, о которых часто говорят. Но есть и другие заболевания, связанные с лишним весом: варикозное расширение вен, патологии суставов, кожные проблемы. Также нередко упускают из виду связь ожирения с повышенным риском онкологических заболеваний: у женщин это рак молочной железы, матки, яичников, у мужчин — рак предстательной железы, а у всех людей вне зависимости от пола — рак прямой кишки», — добавила эксперт.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

