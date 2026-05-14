Песков: Дело Ермака на Украине не окажет влияния на мирные переговоры
В Кремле не следят за делом экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что «это не вопрос нашей повестки», добавив, что это деля вряд ли повлияет на переговорный процесс.
«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние на дальнейшее продолжение мирного процесса», - заключил представитель Кремля.
Ранее Украинский Высший антикоррупционный суд отправил Ермака, обвиняемого в легализации средств при строительстве элитного жилья, под стражу на 60 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
