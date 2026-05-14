Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы

Документ устанавливает, что оплата сверхурочной работы должна осуществляться в повышенном размере, а, начиная со 121-го часа переработки - минимум в двойном размере.

Лимит сверхурочной работы для работников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на одну четвёртую месячной нормы рабочего времени и работников с вредными условиями труда составит 120 часов в год.

Кроме того, закон запрещает привлекать к переработкам пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда - для этого потребутся их письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний.

