Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ устанавливает, что оплата сверхурочной работы должна осуществляться в повышенном размере, а, начиная со 121-го часа переработки - минимум в двойном размере.
Лимит сверхурочной работы для работников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на одну четвёртую месячной нормы рабочего времени и работников с вредными условиями труда составит 120 часов в год.
Кроме того, закон запрещает привлекать к переработкам пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда - для этого потребутся их письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста за рубежом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
