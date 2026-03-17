Только 5 из 41 фильмов, снятых при господдержке в 2025 году, окупились в прокате, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Исследовательский центр «КГ Progress», проанализировавший данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и «Кинопоиска». Наиболее прибыльным фильмом с господдержкой стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина освоила 1,39 миллиарда рублей сверх производственного бюджета. На втором месте — «Папины дочки. Мама вернулась» (+515 миллион рублей), «Финист. Первый богатырь» (+341 миллион рублей).

Как следует из исследования, в 2025 году заметно усилилась ставка на масштабные дорогие проекты, однако это не привело к успеху. Самым крупным кассовым провалом года стал «Злой город». Историческому боевику не хватило более 1,86 миллиарда рублей до окупаемости. Фильм «Кракен» получил один из крупнейших объемов государственной поддержки — около 760 миллионов рублей, однако до окупаемости в прокате картине не хватило более миллиарда рублей. Шпагин допустил, что российский зритель сегодня больше всего заинтересован в ремейках.

«Ощущение, что российский кассовый зритель в первую очередь заинтересован в ремейках. Не помню, что происходило в фильме "Папины дочки. Мама вернулась", не досмотрел его. Тем не менее люди пошли, потому что "Папины дочки" - тренд. «Волшебник изумрудного города» хороший фильм, но есть серьезный недостаток. Картина обрывается в предвкушении новой части, но будет ли она, никто не знает. Так нельзя делать, но создатели сделали и выиграли. При этом "Кракен" провалился. Это самый скучный боевик, который я видел за последние пять лет, засыпалово», - уточнил он.