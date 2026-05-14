Песков: Европейцы не могут стать посредниками в переговорах России и Украины

Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине

Как пишет RT, он отметил, что европейцы «фактически напрямую участвуют» в конфликте на стороне Киева», и скорее являются «апологетами идеи нанесения России сокрушительного поражения».

«Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
