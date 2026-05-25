Профессор Продеус: Россияне разучились справляться со стрессом
Андрей Продеус заявил НСН, что сегодня врачи фиксируют рост депрессивного состояния и тревожности у возрастной группы до 18 лет включительно.
Современное поколение взрослых и подростков не готовы к стрессовым ситуациям и не умеют с ними справляться. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Количество вопросов, связанных с тревогой и депрессивным состоянием, увеличивается не только среди пациентов, но и среди тех же родителей этих пациентов. Более того, мы видим действительно большой рост среди подросткового населения и молодых взрослых, то есть у педиатрической группы – это до 18 лет включительно. В этой среде мы видим рост, как везде в популяции, даже выше. И родители, и дети менее готовы к переживанию стрессовых ситуаций. Работа со стрессами и стрессовыми ситуациями – это то, что нынешнее поколение взрослых не очень умеет», - рассказал он.
Ранее бывший доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, врач психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг раскрыл НСН, что число диагностированных психических расстройств в мире увеличивается не только из-за роста заболеваемости, но благодаря улучшению методов их выявления.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог заявила, что каждому пятому пациенту требуется психиатр
- «Ангелы» вместо участковых? Москвичам пообещали «личных врачей»
- Автобус с 30 иностранцами попал в ДТП в Нижегородской области
- Профессор Продеус: Россияне разучились справляться со стрессом
- Москвичей предупредили о росте числа смерчей в Москве в ближайшие десятилетия
- Рубио посетит Армению 26 мая
- Путин совершит госвизит в Казахстан с 27 по 29 мая
- СМИ: Генерал-полковника Шулику назначили на должность замминистра обороны
- Медведев назвал провальными акции устрашения против российских ученых
- Россиянам предрекли рост цен на фрукты из-за перебоев с поставками из Армении