Путин совершит госвизит в Казахстан с 27 по 29 мая
Российский лидер Владимир Путин приедет с официальным визитом в Казахстан. Его поездка продлится с 27 по 29 мая, сообщили в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
Президент России прибудет в страну по приглашению казахстанского коллеги. Отмечается, что лидеры обсудят укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства.
В частности, 28 мая состоится Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Евразийского экономического союза, а 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее лидеры двух стран виделись 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
