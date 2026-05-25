Путин совершит госвизит в Казахстан с 27 по 29 мая

Российский лидер Владимир Путин приедет с официальным визитом в Казахстан. Его поездка продлится с 27 по 29 мая, сообщили в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент России прибудет в страну по приглашению казахстанского коллеги. Отмечается, что лидеры обсудят укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства.

В частности, 28 мая состоится Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Евразийского экономического союза, а 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее лидеры двух стран виделись 9 мая на праздновании Дня Победы в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Щербак Александр
