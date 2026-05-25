Москвичей предупредили о росте числа смерчей в Москве в ближайшие десятилетия

Количество сильных ураганов, смерчей и других экстремальных погодных явлений может вырасти в столичном регионе в ближайшие десятилетия, виной тому — урбанистические и климатические изменения. Об этом заявил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, в качестве искусственных барьеров, перенаправляющих и усиливающих воздушные потоки, выступают высотные дома. «Из-за плотной застройки теплый воздух может застаиваться между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей», — пояснил Родин.

Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще

Защититься от ураганов и смерчей помогут грамотное проектирование застройки, восстановление естественной гидросети и зеленые насаждения. В качестве удачного примера ученый привел благоустройство поймы Яузы, но, по его словам, изменить систему единичным проектам не удастся — необходимы жесткие нормы, регулирующие работу застройщиков.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин предостерег от съемки смерча на мобильный телефон.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МВД Красноярска
ТЕГИ:МоскваУченыеУраганПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры