Москвичей предупредили о росте числа смерчей в Москве в ближайшие десятилетия

Количество сильных ураганов, смерчей и других экстремальных погодных явлений может вырасти в столичном регионе в ближайшие десятилетия, виной тому — урбанистические и климатические изменения. Об этом заявил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, в качестве искусственных барьеров, перенаправляющих и усиливающих воздушные потоки, выступают высотные дома. «Из-за плотной застройки теплый воздух может застаиваться между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей», — пояснил Родин.