Глоток свежего воздуха: Чем привлек российского зрителя фильм «Твое сердце будет разбито»
Роман Исаев заявил НСН, что экранизация книги Анны Джейн в России стала практически первым подобным кейсом, да еще с такими результатами.
Успешный старт «Твое сердце будет разбито» в прокате объясняется тем, что в России это чуть ли не первый пример успешной мелодрамы, экранизированной по литературному первоисточнику, и зрители хотят смотреть такое кино. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
В российский кинопрокат вышла экранизация книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» - новая история подростковой любви в традициях фильмов «Сумерки» и «Три метра над уровнем неба». За первые выходные после премьеры мелодрама собрала 206 млн рублей в России и странах СНГ по данным Kinobusiness за период с 26 по 29 марта. Исаев рассказал, насколько это ожидаемый результат.
«Картина действительно собрала очень достойную кассу, я бы сказал, превзойдя такой усредненный прогноз. Она была ожидаемой, сыграл роль и литературный первоисточник, и большая фанатская база, и симпатичные актеры. Результаты подтверждают то, что зритель хочет смотреть такое кино, которое базируется на известном литературном первоисточнике, а не просто романтические комедии. Зрители такое любят. С учетом очень хорошей динамики на протяжении уикенда и отсутствия падения в пятницу и в субботу, что бывает иногда у фанатского кино, думаю, что картина будет достойно держаться в прокате и покажет по итогу хорошие цифры. Падение будет не очень большим от уикенда к уикенду. Для российских реалий это, наверное, первый такой кейс, так как ранее у нас были американские картины, которые выходили в сегменте независимого американского нестудийного кино и собирали достойные деньги, типа «В метре друг от друга». А российские фильмы, которые были бы экранизированы на литературной первооснове, я что-то затрудняюсь припомнить», - рассказал он.
Картина вышла в прокат 26 марта. Главные роли исполняют Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Также в экранизации бестселлера можно будет увидеть Максима Сапрыкина, который прежде снимался в новых «Папиных дочках», Ивана Трушина, знакомого зрителям по «Этерне», Маргариту Дьяченкову («Классная Катя», «Молодежка. Новая смена») и множество других молодых актеров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Армия России освободила Луговское и Новоосиново
- Удар по своим: К чему приведет запрет оплаты сервисов Apple по телефону
- Песков: Темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня
- Автохлам не виноват: Как очистить двор от брошенных автомобилей
- «Крышесносный» тур: Как безвизовый режим с Индией отразится на ценах
- Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
- Притча о доме и мечте: О чем драма «Космос засыпает» с Эйдельштейном
- Гидролог рассказал, как не допустить новый потоп в Дагестане
- Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок
