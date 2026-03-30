«Картина действительно собрала очень достойную кассу, я бы сказал, превзойдя такой усредненный прогноз. Она была ожидаемой, сыграл роль и литературный первоисточник, и большая фанатская база, и симпатичные актеры. Результаты подтверждают то, что зритель хочет смотреть такое кино, которое базируется на известном литературном первоисточнике, а не просто романтические комедии. Зрители такое любят. С учетом очень хорошей динамики на протяжении уикенда и отсутствия падения в пятницу и в субботу, что бывает иногда у фанатского кино, думаю, что картина будет достойно держаться в прокате и покажет по итогу хорошие цифры. Падение будет не очень большим от уикенда к уикенду. Для российских реалий это, наверное, первый такой кейс, так как ранее у нас были американские картины, которые выходили в сегменте независимого американского нестудийного кино и собирали достойные деньги, типа «В метре друг от друга». А российские фильмы, которые были бы экранизированы на литературной первооснове, я что-то затрудняюсь припомнить», - рассказал он.

Картина вышла в прокат 26 марта. Главные роли исполняют Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Также в экранизации бестселлера можно будет увидеть Максима Сапрыкина, который прежде снимался в новых «Папиных дочках», Ивана Трушина, знакомого зрителям по «Этерне», Маргариту Дьяченкову («Классная Катя», «Молодежка. Новая смена») и множество других молодых актеров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

