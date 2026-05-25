Рубио посетит Армению 26 мая

Госсекретарь США Марко Рубио посетит с визитом Армению 26 мая, сообщает МИД Армении.

Как уточняет RT, Рубио встретится с главой внешнеполитического ведомства страны Араратом Мирзояном. Впоследствии политики выступят с заявлениями для прессы.

Пашинян отказался ехать на саммит ЕАЭС из-за предвыборной кампании

Также ожидается, что будут подписаны двусторонние документы, добавили в армянском дипведомстве.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВизитСШААрменияПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры