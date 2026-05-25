Психолог заявила, что каждому пятому пациенту требуется психиатр
Ольга Софьянова раскрыла НСН, что ей нередко приходится связываться с коллегами-психиатрами в процессе терапии со своими пациентами.
Почти четверть пациентов, приходящих с запросом на психологическую помощь, приходится перенаправлять к психиатрам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
«В последнее время все больше людей страдают и паническими атаками, и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство. - Прим. НСН), и другими расстройствами. Сейчас из 100% процентов 20% я перенаправляю к своим коллегам-психиатрам, чтобы они могли подключиться к работе», - рассказала она.
Ранее глава глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал НСН, что после пандемии COVID-19 россияне перестали доверять государству и медицине, а в обществе повысилась тревожность, поэтому сегодня почти каждый второй нуждается в психологе или психиатре.
