Психолог заявила, что каждому пятому пациенту требуется психиатр

Ольга Софьянова раскрыла НСН, что ей нередко приходится связываться с коллегами-психиатрами в процессе терапии со своими пациентами.


Почти четверть пациентов, приходящих с запросом на психологическую помощь, приходится перенаправлять к психиатрам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

«В последнее время все больше людей страдают и паническими атаками, и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство. - Прим. НСН), и другими расстройствами. Сейчас из 100% процентов 20% я перенаправляю к своим коллегам-психиатрам, чтобы они могли подключиться к работе», - рассказала она.

Ранее глава глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал НСН, что после пандемии COVID-19 россияне перестали доверять государству и медицине, а в обществе повысилась тревожность, поэтому сегодня почти каждый второй нуждается в психологе или психиатре.

