«Само понятие «диагноз» сегодня очень спорно, потому что об очень модной депрессии сегодня говорят буквально все подряд, и никто не задается вопросом, а что это такое. Во-первых, за последние 100 лет критериев о депрессии стало больше в 15 раз, тогда как когда ее впервые описали, в 1905 или 1906 году, их было всего три. Так что на сегодняшней день мы сталкиваемся с тотальной гипердиагностикой. Во-вторых, эта гипердиагностика реализуется везде: психологи пишут, что лечат депрессию, страхи, невроз. Любой человек, которого есть медицинский диплом, вправе ставить любой диагноз. Люди, которые приходят ко мне на прием, все приходят с диагнозом «депрессия», который им выставляет соматолог, и с целым спектром назначенных психотропных препаратов», - отметил он.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН заявила, что почти четверть пациентов, приходящих с запросом на психологическую помощь, приходится перенаправлять к психиатрам.

