«Мы прекрасно помним советское прошлое, как тогда работал институт участковых врачей. По сути, участковый врач – это был личный врач каждой семьи в районе. Все прекрасно знали участкового врача, и связь между этим врачом и пациентом была на очень высоком уровне. Я помню, у меня была доктор Кожевникова, это было потрясающе, она как ангел приходила, это такое счастье было. Мы всегда ждали врача и понимали, кто придет, это очень важно. Эти нововведения действительно улучшат качество оказания медпомощи, участковый врач будет знать всех пациентов своего участка, вести их на протяжении длительного времени, понимать, какие заболевания у тех или иных пациентов. Я думаю, что падения заработной платы не будет. При этом средняя зарплата в Москве у врачей амбулаторного звена очень достойная», - отметил эксперт.

По словам Анастасии Раковой, участковые врачи теперь не смогут подрабатывать в частных клиниках, поскольку им придется работать пять дней в неделю на полную ставку. Ремизов отметил, что такие совмещения «очень редки».

Со своей стороны, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев подтвердил НСН, что участковые врачи не работают в частных клиниках.

«Таких совмещений очень мало, потому что, кто же будет брать врачей из поликлиник в частные клиники? В частных клиниках работают врачи высоких квалификаций, узких специальностей, совсем не участковые», - отметил он.