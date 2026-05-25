СМИ: Генерал-полковника Шулику назначили на должность замминистра обороны

Генерал-полковник Виталий Шулика (на фото) назначен на должность замглавы Минобороны. На посту он сменил Олега Савельева, который переходит на другую работу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на близкий к Минобороны источник, а также на источник, знакомый с кадровым решением.

Савельев возглавлял аппарат Минобороны. В 2008-2014 он занимал пост замминистра экономического развития, в частности, под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.