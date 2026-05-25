СМИ: Генерал-полковника Шулику назначили на должность замминистра обороны
Генерал-полковник Виталий Шулика (на фото) назначен на должность замглавы Минобороны. На посту он сменил Олега Савельева, который переходит на другую работу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на близкий к Минобороны источник, а также на источник, знакомый с кадровым решением.
Савельев возглавлял аппарат Минобороны. В 2008-2014 он занимал пост замминистра экономического развития, в частности, под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.
Затем Савельев был министром по делам Крыма, занимал должности замглавы аппарата правительства и аппарата счетной палаты. В 2019 году он стал аудитором Счетной палаты, а пост замглавы Минобороны занял в 2024 году.
Ранее генерал-полковник Александр Чайко был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.
