ПЕСОК ВСЕ ЗАМЕТАЕТ

В центре сюжета полнометражного дебюта Антона Мамыкина история талантливого студента Павла, который учится в Санкт-Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает о космосе. Молодой человек даже получает предложение принять участие в международном проекте, но из дома приходят печальные новости о смерти отца. Это вынуждает Павла бросить все и отправиться к матери и младшему брату в родной поселок Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Жизнь в отдаленном населенном пункте, до которого можно добраться только на «кукурузнике», не так проста. Шойну регулярно засыпает песком, и прежде именно отец Павла помогал соседям, откапывая дома трактором. Главный герой не стремится перенимать семейное дело, при этом отдавать трактор другим местным жителям поначалу также не намерен, что приводит к ряду проблем. Вдобавок дома молодой человек находит мать не в лучшем состоянии – после смерти супруга она целыми днями лежит молча, не реагируя на сигналы внешнего мира.

По ходу развития событий Павел постоянно вынужден выбирать между домом и мечтой о космосе, преодолевать сложные препятствия и единолично принимать решения, способные изменить не только жизнь его семьи, но в какой-то степени и всего поселка.

Помимо Эйдельштейна в фильме-притче можно будет увидеть Дарью Екамасову («Легенда №17», «Анора», «Хрустальный»), Никиту Конкина («Непослушники», «Ждун 2»), Софью Воронцову («Кибердеревня», «Очарованные») и не только.

Неоднократно в картине можно услышать фразу «Песок все заметает». Отчасти дебют Мамыкина - очередная история об исчезновении малых городов. Местные жители любят свою родину, но молодежь четко осознает, что для них здесь нет будущего. Неслучайно младший брат Павла, еще не окончивший школу, сразу спрашивает: «Когда ты меня заберешь». Единственным вариантом заработка в Шойне является продажа морошки, но и здесь все не так просто. Главный герой, кажется, не намерен сдаваться, что внушает надежду. Но к концу картины мечта Павла о космосе в силу ряда причин становится невозможно далекой.