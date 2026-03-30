Притча о доме и мечте: О чем драма «Космос засыпает» с Эйдельштейном
Поселок Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, в котором проходили съемки картины, - место силы, в котором хоть раз должен побывать каждый, заявил НСН Марк Эйдельштейн.
Второй месяц весны заготовил российским зрителям немало сюрпризов. Вслед за «Космической собакой Лидой» на большие экраны в начале апреля выходит фильм Антона Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Картина ранее получила пять наград на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня», проходившем в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта.
С ФЕСТИВАЛЯ НА ЭКРАН
Фильм победил в категории «Лучший российский дебют», получил приз имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу, приз зрительских симпатий «Цветы таежной надежды» и специальный приз соорганизатора фестиваля компании «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций». Помимо прочего Марк Эйдельштейн получил награду за лучшую мужскую роль.
Стоит отметить, что в 2025 году главную награду в конкурсе фестиваля «Дух огня» получила картина «Ветер» Сергея Члиянца. В марте режиссер также получил «Нику» за эту работу.
Если «Ветер» пока не добрался до широкого зрителя, то картину «Космос засыпает» можно будет увидеть в кинотеатрах уже со 2 апреля. По стране уже прошло несколько специальных показов, а в конце прошлой недели состоялась московская кинопремьера. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
ПЕСОК ВСЕ ЗАМЕТАЕТ
В центре сюжета полнометражного дебюта Антона Мамыкина история талантливого студента Павла, который учится в Санкт-Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает о космосе. Молодой человек даже получает предложение принять участие в международном проекте, но из дома приходят печальные новости о смерти отца. Это вынуждает Павла бросить все и отправиться к матери и младшему брату в родной поселок Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Жизнь в отдаленном населенном пункте, до которого можно добраться только на «кукурузнике», не так проста. Шойну регулярно засыпает песком, и прежде именно отец Павла помогал соседям, откапывая дома трактором. Главный герой не стремится перенимать семейное дело, при этом отдавать трактор другим местным жителям поначалу также не намерен, что приводит к ряду проблем. Вдобавок дома молодой человек находит мать не в лучшем состоянии – после смерти супруга она целыми днями лежит молча, не реагируя на сигналы внешнего мира.
По ходу развития событий Павел постоянно вынужден выбирать между домом и мечтой о космосе, преодолевать сложные препятствия и единолично принимать решения, способные изменить не только жизнь его семьи, но в какой-то степени и всего поселка.
Помимо Эйдельштейна в фильме-притче можно будет увидеть Дарью Екамасову («Легенда №17», «Анора», «Хрустальный»), Никиту Конкина («Непослушники», «Ждун 2»), Софью Воронцову («Кибердеревня», «Очарованные») и не только.
Неоднократно в картине можно услышать фразу «Песок все заметает». Отчасти дебют Мамыкина - очередная история об исчезновении малых городов. Местные жители любят свою родину, но молодежь четко осознает, что для них здесь нет будущего. Неслучайно младший брат Павла, еще не окончивший школу, сразу спрашивает: «Когда ты меня заберешь». Единственным вариантом заработка в Шойне является продажа морошки, но и здесь все не так просто. Главный герой, кажется, не намерен сдаваться, что внушает надежду. Но к концу картины мечта Павла о космосе в силу ряда причин становится невозможно далекой.
К СЛОЖНОСТИ НАТУРНЫХ СЪЕМОК
«Космос засыпает» действительно снимали в Шойне, по словам режиссера Антона Мамыкина, это, конечно, вызывало сложности, но итоговый результат того стоил.
«Я благодарен продюсеру Ивану Яковенко за то, что он сразу согласился снимать Шойну в Шойне, а не в Подмосковье. Это тяжело, но это дает все, что нам нужно», - сказал он.
В свою очередь исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн, говоря о съемках, подчеркнул, что это было великолепно, и посоветовал каждому побывать в этом населенном пункте.
«Если у кого-то будет возможность полететь в Шойну, сделайте это. Шойна – реально место силы из-за специфики этого пространства. Это крайний север, оторванное точка от цивилизации. Туда можно попасть только на вертолете, там практически ничего нет, 15 деревянных домов, маяк, море, пески, небо. Ты так соединяешься с природой и с собой…», - уточнил актер.
В беседе с журналистами он допустил, что с учетом текущего развития технологий, когда-нибудь побывает в космосе. Не обошлось и без упоминания церемонии вручения «Оскар». В 2025 году триумфатором премии стала картина Шона Бейкера «Анора», в которой Эйдельштейн исполнил одну из ключевых ролей. По словам актера, среди номинантов 2026 года особого внимания заслужил фильм «Хамнет». Драма Хлои Чжао одну награду из восьми номинаций, напоминает «Радиоточка НСН».
