«Жизнь опередила искусство»: Ассанж, Сирия и индейцы на кинофестивале «Сандэнс»
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева о фильмах и политике на кинофестивале «Сандэнс».
Кинофестиваль независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival) проходит в штате Юта и частично онлайн на всей территории США с 23 января по 2 февраля. Его победители станут известны вечером 1 февраля. В программах одного из важнейших кинофорумов мира обычно много политического кино и оно всегда актуально. Но на сей раз жизнь опередила искусство.
Например, одним из важнейших событий «Сандэнса» должен был стать «Мужчина на шесть миллиардов» («The Six Billion Dollar Man») Юджина Джареки об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже. Скорее всего публика увидела бы полноценный байопик с критикой системы, с которой боролся и сам протагонист. Анонсировалось кино на сайте фестиваля так: «Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался избежать экстрадиции в США, где ему грозил длительный срок за публикацию секретных документов. Его дело, связанное со свободой прессы, по мере своего развития принимало неожиданные обороты».
Режиссер Джареки — дважды лауреат «Сандэнса», очевидно, планировал свое новое кино к премьере именно тут. Но в конце декабря он отозвал фильм из программы и выпустил специальное заявление, сообщив, что «в последнее время в основе истории произошли значительные и неожиданные события, и если не включить их в версию «Сандэнса», проект не будет представлять собой законченный фильм». Правда, упомянутые «неожиданные события» произошли еще летом прошлого года, когда Ассанж и правительство США заключили сделку. И тогда же стало понятно, что раз ситуация изменилась, то и фильм надо корректировать. Может быть, Джареки изо всех сил старался успеть к фестивалю и не успел. А может быть просто не смог договориться с юристами своего героя — не исключено, что по условиям сделки с американскими властями Ассанж ограничен в своих высказываниях.
Другая история связана с Сирией, где в декабре произошла смена власти и режим Асада пал. Чем все закончится для этого региона, пока не очень понятно. Один из лидеров повстанцев заявил, что строгие исламские законы в отношении христиан и женщин вводится не будут и вообще он надеется, что Сирия сможет стать «нормальной страной» и наладить дипломатические отношения с миром.
Между тем в конкурсе «Мировая драма» участвуют «Невесты» («Brides») Нади Фолл, дебют в кино именитой театральной постановщицы и главы лондонского театра Young Vic. Это история о двух девочках-подростках, британках сомалийского и пакистанского происхождения, решивших нелегально пробраться в Сирию и стать невестами джихада. Действие этого роуд-муви происходит в 2014 году, в кадре ни разу не произносится слово «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории России) и вообще фокус скорее на неблагополучной жизни героинь, на исламофобии в Британии и на трогательной дружбе девочек. И все же сегодня фильм смотрится совсем иначе, чем смотрелся бы, если бы премьера состоялась парой месяцев раньше.
Наконец еще одна внезапная перемена случилась в деле 80-летнего Леонарда Пелтиера, коренного американца, в середине 70-х на очень спорных основаниях осужденного за убийство двух агентов ФБР и получившего пожизненное. За его свободу боролись множество международных организаций, а также Мать Тереза, Далай-Лама, Нельсон Мандела и школьники СССР, массово писавшие открытые письма в его поддержку. Пелтиер провел в тюрьме почти полвека. И вот одним из последних указов Байдена на посту президента осужденному смягчили условия заключения и согласились заменить тюрьму пожизненным домашним арестом. При том, что теперь уже экс-глава ФБР Кристофер Рэй специально обратился к Байдену и попросил его не делать этого, утверждая, что для семей убитых агентов такое решение станет катастрофой, а заодно подорвет доверие к американской власти в целом.
Ровно через неделю после подписания этого указа в программе «Премьеры» на кинофестивале показали документальный фильм «Свободу Леонарду Пелтиеру!» («Free Leonard Peltier») лауреата премии Британской киноакадемии и оскаровского номинанта Дэвида Франса. Это монументальное исследование жизни Пелтиера, его кейса, судебного процесса, а также того, как уже новое молодое поколение общественников пытается добиться освобождения этого человека. В конце фильма в последнюю минуту успели добавить короткую эмоциональную сцену о том, как завершается в реальности эта драма. И даже если само название выглядит несколько отставшим от повестки, то определенно можно считать это кино празднованием победы тех нескольких поколений активистов, что все эти годы пытались помочь Пелтиеру выйти из тюрьмы.
Впрочем, в программах «Сандэнса» много все еще актуальной политики, есть фильмы о событиях в России и Украине, в Израиле и Палестине. Но прежде всего - о том, что происходит внутри страны. Так тут показывают документальное кино о национальных спорах по поводу эвтаназии («Жизнь после» / «Life After» любимца «Сандэнса» и лауреата премии «Независимый дух» Рида Дэвенпорта ) и трансгендерности («Усиление контроля» / «Heightened Scrutiny» обладателя премии Пибоди Сэма Федера) (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). О цензуре, запрете книг и тех, кто сопротивляется этой цензуре («Хранители книг» / «The Librarians» журналистки Ким Снайдер). О том, что заниматься политикой, быть активистом и понимать жизнь можно уже в очень юном возрасте («Миддлтаун» / «Middletown» обладателей премии «Эмми» Джесси Мосса и Аманды Макбейн), о произволе властей в тюрьмах и о том, как заключенные могут бороться за свои права («Алабамское решение» / «The Alabama Solution» номинанта на Оскар Эндрю Джареки). Американская документалистика очень сильно вовлечена в обсуждение самых актуальных социальных проблем. И, видимо, в эпоху президентства Трампа острых и спорных фильмов будет еще больше.
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