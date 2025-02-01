«Жизнь опередила искусство»: Ассанж, Сирия и индейцы на кинофестивале «Сандэнс»

Кинофестиваль независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival) проходит в штате Юта и частично онлайн на всей территории США с 23 января по 2 февраля. Его победители станут известны вечером 1 февраля. В программах одного из важнейших кинофорумов мира обычно много политического кино и оно всегда актуально. Но на сей раз жизнь опередила искусство.

Например, одним из важнейших событий «Сандэнса» должен был стать «Мужчина на шесть миллиардов» («The Six Billion Dollar Man») Юджина Джареки об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже. Скорее всего публика увидела бы полноценный байопик с критикой системы, с которой боролся и сам протагонист. Анонсировалось кино на сайте фестиваля так: «Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался избежать экстрадиции в США, где ему грозил длительный срок за публикацию секретных документов. Его дело, связанное со свободой прессы, по мере своего развития принимало неожиданные обороты».

Режиссер Джареки — дважды лауреат «Сандэнса», очевидно, планировал свое новое кино к премьере именно тут. Но в конце декабря он отозвал фильм из программы и выпустил специальное заявление, сообщив, что «в последнее время в основе истории произошли значительные и неожиданные события, и если не включить их в версию «Сандэнса», проект не будет представлять собой законченный фильм». Правда, упомянутые «неожиданные события» произошли еще летом прошлого года, когда Ассанж и правительство США заключили сделку. И тогда же стало понятно, что раз ситуация изменилась, то и фильм надо корректировать. Может быть, Джареки изо всех сил старался успеть к фестивалю и не успел. А может быть просто не смог договориться с юристами своего героя — не исключено, что по условиям сделки с американскими властями Ассанж ограничен в своих высказываниях.

Другая история связана с Сирией, где в декабре произошла смена власти и режим Асада пал. Чем все закончится для этого региона, пока не очень понятно. Один из лидеров повстанцев заявил, что строгие исламские законы в отношении христиан и женщин вводится не будут и вообще он надеется, что Сирия сможет стать «нормальной страной» и наладить дипломатические отношения с миром.